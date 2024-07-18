Вистрибнув з вікна ТЦК, зламав нову і отримав повістку: добірка гучних скандалів з мобілізацією

Гучні історії з ТЦК продовжується! Одних пакують у бусики просто неба, інших обступають з усіх боків, а людям, що фільмують таку "лагідну" мобілізацію, погрожують СБУ. А на Львівщині в будівлю терцентру кинули гранату. Примітно, що серед військових виявляються такі, які допомагають військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації. Виявляється, що в реєстрі "Оберіг" можна підправити деяку інформацію і ти вже виключений з військового обліку.

Про усі деталі гучних подій, йдеться в ексклюзиві ТСН.ua.

"Лагідна" мобілізація

Нещодавно в одному з районів Харкова ТЦК і поліція натовпом оточили хлопця. Жінку, яка знімала те, що відбувається, сфотографували та обіцяли зустріч із СБУ, пишуть у місцевих телеграм-каналах.

А у Дніпрі троє військкомів супроводжують цивільного, але руками його намагаються не чіпати. Чим закінчився конфлікт, не повідомляється.

На наступному відео – спроба мобілізації у Львові. Як пишуть місцеві пабліки, чоловіка оточили одразу 3 автомобілі, поліція та люди у військовій формі намагалися запакувати чоловіка. Місцеві його відбили і чоловік зміг втекти.

Вистрибнув з вікна ТЦК

У Чернівцях чоловік зламав ногу після того, як вистрибнув у вікно мобілізаційного центру, де він мав проходити медогляд. Згодом йому вручили повістку до військкомату. Про це написала Анна Поклитар, яка назвалася адвокаткою постраждалого. За її словами, чоловіка затримали й відправили проходити військово-лікарську комісію. Коли адвокатка з дружиною свого клієнта прийшла під будівлю ТЦК, їх туди не пустили. Після цього, як каже Поклитар, чоловік "із відчаю" вистрибнув із першого поверху будівлі.

Адвокатка стверджує, що коли приїхала швидка допомога, члени ВЛК та працівники ТЦК не дозволяли медикам шпиталізувати чоловіка. Дістатися до лікарні він зміг начебто тільки через декілька годин після того, як вистрибнув із вікна.

Жінка каже, що у діях працівників поліції є "два епізоди незаконного затримання і позбавлення волі, перевищення службових повноважень, ненадання особі медичної допомоги, катування особи, яку незаконно удруге затримували у публічному місці (волочили людину до авто зі зламаною ногою)". Потім чоловікові вручили повістку і зобов’язали з'явитися у ТЦК для уточнення даних.

В оперативному командуванні "Захід" пояснили, що чоловіка затримали, бо він не мав із собою військово-облікових документів. Правоохоронці відправили його до обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу. Там з’ясували, що він не з’являвся у військкомат та ухилявся від служби. В оперативному командуванні також кажуть, що чоловік вистрибнув із вікна, щоб продовжити ухилятися від обов’язку, "умисно себе травмувавши". Неправомірних дій щодо нього працівники ТЦК не вчиняли, запевняють військові.

У ТЦК кинули гранату

На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю терцентру. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"Є інформація що в ночі в Буську кинули вибуховий пристрій ( гранату ) в приміщення ТЦК СП, за попередньою інформацією ніхто не постраждав. В приміщенні вибито вікна", – зазначив він.

Пізніше цю інформацію підтвердили і у поліції.

"Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ, Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події", – йдеться в повідомленні.

Місцеві пабліки писали, що на пошкодженій стороні будівлі зберігалася вся картотека військовозобов'язаних і, можливо, хтось планував її знищити.

Корупціонери-військкоми

Хтось кидає гранату, щоб ймовірно знищити паперові військові документи, а хтось вправно маніпулює інформацією в електронних реєстрах. Працівник ТЦК зі Львова незаконно виключав військовозобов’язаних з обліку у системі "Оберіг". Зокрема, військовий переводив облікові картки чоловіків до категорії виключених з військового обліку, повідомляє ZAXID.NET.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, старший сержант зі Львова із жовтня 2023 року працював на посаді оператора відділення військового обліку та бронювання одного з ТЦК та СП та мав вносити зміни до електронних облікових карток військовозобов’язаних. Правоохоронці встановили, що військовий, маючи доступ до системи "Оберіг", незаконно змінював персональні дані чоловіків, зокрема, виключаючи їх з військового обліку.

До прикладу, на початку січня 2024 року військовий зробив дублікат облікової картки військовозобов’язаного, додавши військове звання та інші персональні дані. Після цього цю облікову картку працівник ТЦК перевів до категорії виключених з військового обліку, додавши інформацію про проходження чоловіком медогляду. Таким чином у березні 2024 року працівник військкомату змінив персональні дані ще кількох людей у системі "Оберіг", виключивши їх з військового обліку.

Правоохоронці щодо військового порушили кримінальну справу за ч.1,3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією). Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Слідство у справі триває.

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Вистрибнув з вікна ТЦК, ЗЛАМАВ НОГУ і отримав повістку! Добірка гучних скандалів з мобілізацією

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