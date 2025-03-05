Виступ Трампа у Конгресі: що президент США казав про Україну та Росію

Україна готова підписати угоду про мінерали і хоче миру - про це під час свого виступу у Конгресі заявив американський президент Дональд Трамп. Так звана традиційна промова про стан країни тривала більше ніж півтори години.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки в США Ольги Кошеленко.

Звернення президента Дональда Трампа до Конгресу розпочалося із протестів демократів. Вони вигукували несхвальні слова. Один із конгресменів від Демократичної партії Грін підняв угору свою ковіньку і кричав щось кілька хвилин. Спікер Джонсон розпорядився видворити його із зали і його вивела охорона. Далі демократи сиділи зі скамʼянілими обличчями, піднявши у гори таблички на яких було написано "неправда", "почни щі сплати своїх податків", "Маск краде".

Ілон Маск був присутній, він прийшов у костюмі та краватці, замість свого звичного вигляду - джинси, кепка, пальто - саме так він приходив до Овального кабінету і після того, як члени адміністрації Трампа виставили претензії президенту України Зеленському за відсутність костюму, критики спитали - а що з Маском. Також жіночий корпус Конгресу - жінки-демократки вдягнули рожеве. Вони кажуть, таким чином висловлюють протест діям Трампа, які негативно впливають на жінок та дітей.

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Загалом це традиційне звернення до Конгресу стало найдовшим в історії. Воно тривало 1 годину 39 хвилин. Перші півтори години Трамп говорив про внутрішню політику. Про Україну він сказав коротко, що потрібно зупинити цитую "жахливий конфлікт", що гинуть люди з обох боків. А далі звернувся до зали і запитав: "Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років?".

З республіканського сектору доносилися негучні оплески - на знак схвалення. Тоді Трамп подивився на демократів і сказав "Покахонтас каже так". Покахонтас - це постать з американської історії, яка також стала літературним персонажем. Відома тим, що померла молодою. Президент США повторив неправдиві і не раз спростовані європейськими лідерами тези, що США витратили на допомогу Києву 350 млрд доларів, тоді як Європа 100. І додав нове звинувачення проти європейських партнерів, що вони купили в Росії газу і нафти на більшу суму, аніж витратили на Україну. Усі очікували, що він скаже після публічної сварки, що виникла між ним та президентом України Зеленським у Білому домі минулої пʼятниці, Трамп повідомив, що отримав у вівторок від Зеленського листа. І зачитав його повністю.

Члени команди Трампа усі попередні дні невтомно повторювали, що очікують вибачень від Зеленського: і за недоречний, на їхню думку, костюм, і за те, що сперечався із Трампом і не сприймає його мирний план. Чи сприйняв Трамп ці слова за вибачення, президент США не уточнив. Він сказав лише, що все ще рішуче налаштований зупинити війну.

Нагадаємо, чому США хочуть капітуляції Києва та на які поступки має піти Росія.

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