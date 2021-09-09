"Виступав не за темою": Тищенко пояснив, чому "обіймався" з Леросом в Раді

"Виступав не за темою": Тищенко пояснив, чому "обіймався" з Леросом в Раді

Депутатів розборонили колеги, а в президентській фракції тепер вимагають покарати обох учасників сутички.

Бійка у Верховній Раді. Врукопашну знову пішов "слуга народу" Микола Тищенко, який вже не раз ставав головним героєм парламентських сутичок.

Про це 9 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Цього разу він намагався силою стягнути з трибуни Гео Лероса, щоби перервати його виступ, в якому звучала критика президента та керівника його Офісу. Лерос вимагав пояснити, хто в Офісі президента допустив витік інформації, що призвів до зриву спецоперації із затримання бойовиків-вагнерівців, коли Тищенко кинувся відтягувати його від мікрофона. Лерос спробував опиратись і вирватись з обіймів Тищенка. Але очевидна різниця у вазі завадила йому. Депутатів розборонили колеги, а в президентській фракції тепер вимагають покарати обох учасників сутички. Тищенко пізніше пояснив: зірвав виступ Лероса, бо той виступав не за тою темою, яку обговорювали наразі у залі.

"Ви перетворюєте цю країну на філіал мафії!"- підбігає Тищенко, вириває мікрофон, починається бійка.

Новини України: Микола Тищенко намагався силою стягнути з трибуни Гео Лероса

"Я, як громадянин в першу чергу, зробив все правильно. Я не дав можливості ображати нашого президента з трибуни в Раді. Обмовляти з трибуни не по темі не можна. Ми навіть законопроєкт проголосували, що ми говоримо тільки по темі, коли виходимо до трибуни", - зазначив Тищенко.

"На мене постійно йде пресинг у вигляді кримінальних справ, тому я абсолютно не виключаю, що мене можуть на якусь кількість днів усунути від роботи ВР. Але я як продовжував говорити правду, так і буду надалі це робити", - апелював Лерос.

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