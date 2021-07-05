Виступи зірок, запальні танці та безкоштовна вакцинація: у Києві стартував фестиваль Atlas Weekend

5 липня стартував Atlas Weekend, який триватиме до 11 липня.
Після двох років перерви у Києві стартував найбільший музичний фестиваль Східної Європи "Atlas Weekend". Торік його скасували через пандемію коронавірусу.
Який вигляд має перша після карантину по-справжньому масова столична подія - у матеріалі ТСН.19:30.
На фестиваль очікували тисячі людей. Українці впевнені, що два роки перерви - це дуже багато. 5 та 6 липня, у безкоштовні дні співають гурт MOZGI, співачка NK, Alekseev, Друга Ріка та багато інших. Квитки на всі дні фестивалю коштували близько 3 тисяч гривень, на окремі дні - трохи більше 1 тис. гривень.
На цьому фестивалі мало іноземних виконавців, але багато слухачів з інших країн. Наразі гості фестивалю очікують на виступ Тіни Кароль - співачка змінила імідж та готує зі своєю командою багато танців.
Окрім запальних співів, танців та смачної їжі на Atlas Weekend можна щепитися від коронавірусу вакциною CoronaVac.
Нагадаємо, співачка Анна Трінчер виступила на фестивалі Atlas Weekend. Співачка та акторка продемонструвала ефектний лук на музичному фестивалі.