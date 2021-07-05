Виступи зірок, запальні танці та безкоштовна вакцинація: у Києві стартував фестиваль Atlas Weekend

Виступи зірок, запальні танці та безкоштовна вакцинація: у Києві стартував фестиваль Atlas Weekend

5 липня стартував Atlas Weekend, який триватиме до 11 липня.

Після двох років перерви у Києві стартував найбільший музичний фестиваль Східної Європи "Atlas Weekend". Торік його скасували через пандемію коронавірусу.

Який вигляд має перша після карантину по-справжньому масова столична подія - у матеріалі ТСН.19:30.

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На фестиваль очікували тисячі людей. Українці впевнені, що два роки перерви - це дуже багато. 5 та 6 липня, у безкоштовні дні співають гурт MOZGI, співачка NK, Alekseev, Друга Ріка та багато інших. Квитки на всі дні фестивалю коштували близько 3 тисяч гривень, на окремі дні - трохи більше 1 тис. гривень.

На цьому фестивалі мало іноземних виконавців, але багато слухачів з інших країн. Наразі гості фестивалю очікують на виступ Тіни Кароль - співачка змінила імідж та готує зі своєю командою багато танців.

Окрім запальних співів, танців та смачної їжі на Atlas Weekend можна щепитися від коронавірусу вакциною CoronaVac.

Новини України: у Києві стартував Atlas Weekend, на який чекали 2 роки

Нагадаємо, співачка Анна Трінчер виступила на фестивалі Atlas Weekend. Співачка та акторка продемонструвала ефектний лук на музичному фестивалі.

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