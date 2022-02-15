Вітали рятувальники та поліцейські: у Рівненській області 3-річний хлопчик переміг рак

Хлопчик пережив 6 місяців хіміотерапії.

3-річний Артемко з Рівненщини після 9-місячної боротьби з онкологією переміг хворобу. Його приїхали привітати рятувальники та поліцейські.

Про це 15 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Артемку всього лише 3 роки. Він активний та життєрадісний. Проте онкоцентр для хлопчика за останні 9 місяців став другою домівкою. Все почалося раптово у квітні торік. У дитини зовсім зник апетит.

"Боліли ніжки, але разом з тим була температура, горло боліло", - загадує мати хлопчика Алла Романюк.

Спершу гадали ангіна. Та після аналізів в батьків малюка ніби земля пішла з під ніг - гостра лімфобластна лейкемія. Батьки хлопчика разом із сином та медиками вступили в тяжку боротьбу з хворобою. Шість місяців хіміотерапії та незліченна кількість обстежень.

"Було багато ускладнень, було багато переливань компонентами крові, окрема подяка донорам", - каже лікарка-онкологиня Рівненської дитячої лікарні Оксана Казмірчук.

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Артем мужньо йшов до перемоги, кажуть медики. І він таки одужав. Щоб розділити радість перемоги для Артема влаштували сюрприз. До малюка завітали рятувальники та поліцейські. Та ще й з подарунками. Іграшковими машинами не обмежилися. Уже на вулиці спеціально для Артема підігнали службові - поліцейські та пожежні.

І хоч ще півтора роки на Артема чекає підтримуюча терапія і щомісячний огляд у лікарні, проте він нарешті вдома.

Нагадаємо, в Україні щороку діагностують близько тисячі нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширеними онконедугами серед українських дітей є лейкемія (рак крові) та рак головного мозку.

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