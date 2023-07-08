Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував чутки щодо переведення на нову посаду до Києва.

Думками Кім поділився в інтерв'ю в ефірі авторського проєкту Наталії Мосейчук "Мосейчук+".

За словами очільника ОВА, він не хоче залишати регіон. Натомість хоче з Миколаївщини "зробити цукерочку - як це планував від першого дня, коли призначили".

"Насправді, не хочу нікуди їхати - це перше. Друге - я для себе не вирішив. Рішення є точно, що працюю до перемоги, потім будемо дивитися. Я не можу сказати, що я хочу. Я знаю, що стала команда сильною, ми більше вміємо і розуміємо, можемо, але рішення це не ухвалене. Воно, думаю, теж буде важке", - наголосив Кім.

Як повідомлялося, кілька тижнів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський може ухвалити низку кадрових рішень щодо Києва. Зокрема, може з'явитися новий голова КМВА. У крісло може сісти очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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