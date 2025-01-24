Віталій Кім розповів, хто з його рідних служить у ЗСУ

Віталій Кім розповів, що зараз у ЗСУ служать його рідні. Він зазначив, що підтримує мобілізацію.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у ЗСУ служать його брат та сестра.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"Мій молодший брат не призовного віку, він повернувся і пішов в армію і зараз командир роти. Сестра служить", - сказав голова Миколаївської ОВА.

Кім зазначив, що він був би проти, якби мобілізували 18-річних дівчат, а що стосується хлопців, то він - за.

"Висновків не роблю, бо це питання складне", - сказав Віталій Кім.

Очільник Миколаївщини зазначив, що він вважає, що мобілізація повинна бути і він не боїться хвилі критики.

Повну версію інтерв'ю з Віталієм Кімом дивіться за посиланням.

Нагадаємо, Віталій Кім розповів про ситуацію на півдні України.

Читайте також: