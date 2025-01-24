Віталій Кім розповів, хто з його рідних служить у ЗСУ

Віталій Кім розповів, що зараз у ЗСУ служать його рідні. Він зазначив, що підтримує мобілізацію.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у ЗСУ служать його брат та сестра.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
"Мій молодший брат не призовного віку, він повернувся і пішов в армію і зараз командир роти. Сестра служить", - сказав голова Миколаївської ОВА.
Кім зазначив, що він був би проти, якби мобілізували 18-річних дівчат, а що стосується хлопців, то він - за.
"Висновків не роблю, бо це питання складне", - сказав Віталій Кім.
Очільник Миколаївщини зазначив, що він вважає, що мобілізація повинна бути і він не боїться хвилі критики.
Повну версію інтерв'ю з Віталієм Кімом дивіться за посиланням.
Нагадаємо, Віталій Кім розповів про ситуацію на півдні України.
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