Віталій Кім відверто розповів, чи хоче стати президентом України, та що він думає про Зеленського

Віталій Кім розповів, чи планує балотуватись на пост президента та що він думає про президента Зеленського.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не планує балотуватись на пост президента України на ймовірних виборах. Він додав, що Володимир Зеленський зараз багато чого робить для України.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Віталій Кім категорично відповів та зазначив, що він не планує балотуватись на пост президента України. Також він наголосив, що спілкується з командою Зеленського.

"Ми спілкуємось через Офіс президента, є події, де ми особисто маємо розмови. У нього потужна команда і пріоритетні завдання у нього зараз на міжнародній арені", – сказав він.

Віталій Кім зазначив, що президент дуже змінився.

"Він собою жертвує заради країни. Це вибір сильний, але важкий", – сказав голова Миколаївської ОВА.

Віталій Кім вважає, що парламенту не повинні потрапити популісти, які "відверто брешуть заради своїх цілей".

Повну версію інтерв'ю з Віталієм Кімом дивіться за посиланням.

Нагадаємо, Віталій Кім розповів про ситуацію на півдні України.

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