Вітальня обвалилася на нижні поверхи: у зруйнованих будинках Харкова розбирають завали

Вітальня обвалилася на нижні поверхи: у зруйнованих будинках Харкова розбирають завали

Від початку війни у Харкові російські окупанти пошкодили понад 2 тисячі будинків, які мешканцям довелося покинути.

На світанку, 19 травня, Харків знову здригнувся від влучання ворожого снаряда. Цього разу російські окупанти поцілили у котельню Інституту ендокринної патології. За попередніми даними обласної військової адміністрації, минулося без потерпілих. Попри ворожі обстріли, у місті розбирають завали у зруйнованих багатоповерхівках, в яких сотні харків’ян втратили своє житло.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Подружжя харків’ян Володимир та Тетяна 20 років прожили в квартирі, яка тепер зруйнована через обстріл росіян. У березні ворожий снаряд поцілив у будинок, зруйнувавши три поверхи.

Вітальня просто обвалилась на нижні поверхи. Десь там у купі цегли подружжя намагається розгледіти свої речі — шафку з білизною, телевізор, від якого залишилася сама коробка, килими.

У квартирі вціліли кухня та спальня. У коридорі в шафці навіть вистояв сімейний сервіз. А над прірвою в колишній вітальні висить батарея опалення.

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Рятувальники закликають людей не заходити у пошкоджені квартири, бо є ризик обвалу.

“Існує іржавіння, старіння металу та інші зовнішні фактори, які можуть спричинити самовільне падіння плити”, - застерігає капітан служби цивільного захисту Сергій Білоус.

Завали у цій багатоповерхівці рятувальники не могли розібрати два місяці - все через постійні обстріли. Мікрорайон “Горизонт” рашисти рясно поливали “градами” з перших днів повномасштабного вторгнення. Ворожі снаряди тут не оминули жодного будинку.

“Майже кожен будинок позбувся шиб, віконних рам. Деякі будинки втратили несучу спроможність. Будинки треба відновлювати повністю або частково”, - розповідає речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Загалом від початку війни у Харкові російські окупанти пошкодили понад 2 тисячі будинків. Більшість людей з розтрощених квартир переїхали до родичів чи знайомих. Іншим - місцева влада надає тимчасове житло. Всі вони сподіваються отримати грошову компенсацію від держави і можливість жити у власному домі.

У Харкові попри обстріли розбирають завали у зруйнованих багатоповерхівках

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