"Вітання НАТО від Путіна": ракетами по "Охматдиту" — чи зрозуміє Захід, що з Росією неможливо домовитися

Не встиг Володимир Зеленський у понеділок, 8 липня, прибути до Варшави для зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб звідти вирушити на ювілейний Вашингтонський саміт НАТО, який відбудеться 9-11 липня, як Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 38 ракет різних типів. Сили ППО збили 30 ракет: "Калібри", "Кинджали", "Циркон", "Іскандер-М", Х-22 та інші.

І це в той час, коли Альянсу вкотре бракує єдності нарешті надати Україні політичне запрошення до членства, щоб не спровокувати Путіна на ще більшу ескалацію.

Українці мають надію, що західні лідери на власні очі побачать моторошні кадри (а, якщо ні, то українська делегація на чолі з президентом Зеленським їх продемонструє) масованої російської ракетної атаки в понеділок, 8 липня. Майже знищена одна з найбільших в Україні дитячих лікарень Охматдит. За даними СБУ, ворог поцілив по ній ракетою Х-101 саме в той час, коли там проводили операції. На момент публікації цього тексту, міський голова Віталій Кличко повідомив про двох загиблих дорослих у лікарні, 16 постраждалих, 7 із них – це діти.

Росія також поцілила по житлових будинках у двох різних районах Києва. В одному повністю зруйнований під’їзд. ЗМІ облетіли моторошні кадри, як закривавлену жінку діставали з-під завалів. Після цього, вже пізніше вдень у понеділок, 8 липня, росіяни завдали удару по медцентру в Дніпровському районі столиці. Там загинуло четверо людей. І, що найцинічніше, у російському Міноборони заявили, що "це результат падіння української ракети ППО".

Захід відреагував на жорстокий російський удар по Україні. Проте — знову черговим занепокоєнням, а не рішучими діями, обіцяючи надати нам більше систем ППО та далекобійних можливостей, не кажучи вже про скасування заборони бити їхньою зброєю вглиб російської території. І все це за день до початку ювілейного Вашингтонського саміту НАТО, де західні лідери відзначатимуть, як Альянс "вберіг" їх від повторення чергової світової війни. Про реакцію союзників і партнерів України, й те, якою б вона мала бути, читайте в матеріалі ТСН.ua.

"Голуб миру": санкції проти Угорщини

У той час, як Україна оговтується від російського масованого ракетного удару, який забрав життя 28 людей, Путін брав участь у зустрічі з фіналістами якогось конкурсу "Це у нас сімейне". З назвою не посперечаєшся: це дійсно "сімейне" у росіян — вбивати й калічити, скеровувати ракети по лікарнях і житлових будинках, провадячи відвертий геноцид. У цей самий час угорський прем’єр Віктор Орбан, який намагається себе представити новим європейським "голубом миру", перебував у Пекіні, куди вирушив одразу після візиту до Москви, де знову ручкався з Путіним.

"Сьогодні президент Сі чітко дав мені зрозуміти, що Китай продовжить свої зусилля, спрямовані на створення умов для миру. Ми не одні! Миротворча місія буде продовжена", — дописав угорський прем’єр Віктор Орбан у соцмережі Х якраз після удару Росії по "Охматдиту" в Києві. Станом на вечір понеділка, 8 липня, в соцмережах Орбана так і не з’явилося жодного поста співчуття на адресу України.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що "Україні зараз потрібна ППО, і всі винні у військових злочинах Росії будуть притягнуті до відповідальності". Такий допис у Х – це, звичайно, добре. Але найбільш дієвим було б позбавлення Угорщини головування в ЄС, яке почалося 1 липня й триватиме до кінця 2024 року, разом із позбавленням Будапешта права голосу в Євросоюзі за відверту проросійську позицію й потурання російським воєнним злочинам.

Найбільш точним в оцінці дій і поведінки Віктора Орбана в Х був обраний депутат Європарламенту від Австрії, журналіст Гельмут Брандштеттер, який назвав угорського прем’єра "клоуном", порадивши йому "подивитися на фото дитячої лікарні в Києві й заткнутися". Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо також висловився, хоч і більш стримано: "Цього разу влучило в дитячу лікарню Охматдит. Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака – це чистий терор".

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, коментуючи влучання російської ракети по дитячій лікарні "Охматдит," заявив, що "це такий вигляд має готовність Росії до переговорів і її бажання миру". Це дуже влучні слова, з якими не посперечаєшся, адже, попри заяви Путіна про начебто готовність про щось говорити, але без припинення вогню з боку російської армії і виведення російських військ з України (про ці дві умови, на додачу до багатьох інших, кремлівський "фюрер" сказав буквально днями – ред.), миру в Кремлі не хочуть.

Разом із цим заступник голови комітету ВРУ з нацбезпеки, голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв нагадав, що попри всі ці жахливі воєнні злочини, Німеччина досі боїться надати Україні далекобійні ракети Taurus, що можуть серйозно пошкодити Керченський міст.

"Вони спеціально так демонстративно вдарили ракетами по Києву напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб показати Заходу, що вони нікого й нічого не бояться. А в цей самий час Захід боїться надати Україні запрошення до НАТО. Не наважується дати ППО в потрібній кількості. Боїться надати нам дозвіл бити далекобійними ракетами по російській території. Боїться дати Тауруси", — дописав у Facebook Єгор Чернєв.

Саміт НАТО: що має зробити Захід

У нещодавньому інтерв’ю ABC, на яке Джо Байден був просто вимушений піти після перших телевізійних дебатів на CNN із Дональдом Трампом (які для Байдена та Демократичної партії обернулися медійним провалом), щоб продемонструвати, що може балотуватися на президентських виборах, він заявив:

"Я той, хто зупинив Путіна".

На тлі масштабних бомбардувань України, зокрема Києва у понеділок, 8 липня, а також за день до початку ювілейного Вашингтонського саміту НАТО, який мав стати ледь не тріумфом першого президентського терміну Байдена, ця його заява про "зупинив Путіна" має вигляд не дуже доречної. Адміністрація Байдена за ці два з половиною роки не те, що не зупинила Росію, а й робила все, щоб спровокувати Путіна на ще більшу агресію, надаючи Україні дозовану військову допомогу. До того ж, блокування Трампом і республіканцями допомоги Києву від вересня 2023 року до квітня 2024 року наочно продемонструвало, що брак західної зброї в Україні лише заохотив Путіна продовжувати війну.

На Вашингтонському саміті НАТО Захід мав би зробити кілька кроків, щоб продемонструвати Росії свою силу:

надати Україні політичне запрошення до членства;

заявити про початок роботи інтегрованої системи ППО Україна-Польща-Румунія;

спрямувати до України максимальну кількість систем ППО та далекобійних можливостей;

зняти заборону на удари вглиб території Росії.

Але ще за кілька місяців до саміту у Вашингтоні преса писала, що західні лідери особисто просили Володимира Зеленського не робити різких заяв, як це було на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі. Ба більше, саме США та Німеччина були проти, щоб у фінальному комюніке Вашингтонського саміту Альянсу не було згадки про "незворотність членства України в НАТО", про що писали нещодавно зокрема CNN і Politico. Ба більше, ще раніше, на початку червня в інтерв’ю журналу Time Джо Байден заявив, що "членство України в НАТО не є необхідним".

ТСН.ua вже неодноразово писав, що такі заяви – це ніщо інше, як спроба торгівлі членством України в Альянсі, як і українськими територіями, які наразі окупує Росія, на майбутніх переговорах із Путіним, в які досі вірять ключові західні країни.

Саме наші сусіди (хоча, не всі) – Польща та країни Балтії – розуміють, хто такі Путін і Росія. У понеділок, 8 липня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що "Путін надсилає свої вітання саміту НАТО бомбардуваннями дитячої лікарні, наче потрібні якісь роз’яснення, чому Україна наразі повинна мати всю можливу підтримку й реальні безпекові гарантії у майбутньому". А міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже дописала в Х, що "м'ясник у Кремлі нападає на дітей, матерів, лікарів та вчителів".

А от від амбасадорки США в Україні Бріджит Брінк українці почули лише "про значні зобов’язання" західних лідерів, які отримає Україна на Вашингтонському саміті НАТО. Проте в реальності жодних дієвих гарантій, які б вберегли нас під повторення жахливих російських воєнних злочинів, Київ не отримає. Навіть щодо надання Україні додаткових систем Patriot США досі сумніваються.

У понеділок, 8 липня, перебуваючи у Варшаві, перш ніж вирушити на саміт НАТО у Вашингтоні, де була підписана безпекова угода між Польщею та Україною, Володимир Зеленський заявив, що вона передбачає розробку механізму збиття Польщею у повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку власне самої Польщі. Аналогічні переговори ми ведемо і з Румунією. Проте на практиці це також потребує схвалення НАТО, а до такого політичного рішення в Альянсі теж поки що не готові. Можливо, саміт НАТО у Вашингтоні щось змінить, особливо після жахливих наслідків чергового воєнного злочину росіян.