Вітер з корінням виривав дерева, а град понівечив будинки та авто: в Україні вирувала негода

В Україні вирувала негода / © pixabay.com

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В Україні продовжує вирувати негода. Як наслідок — поламані дерева, затоплені вулиці та величезний град.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Хмельницькому після потужної зливи позатоплювало вулиці. На дорогах стався колапс — частину автівок заблокувало у воді, з перебоями працював громадський транспорт. Через негоду у місті сталися аварійні відключення світла. Крім того в області пройшовся буревій — з корінням повиривав дерева, в кількох селах градом побило городину.

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На Вінничині одразу у п’яти районах та в обласному центрі теж наробив біди шквальний вітер. Повалені дерева заблокували дороги, на місцях працювали рятувальники. Величезний град побив дахи будинків та автівки. В області було знеструмлено майже сорок населених пунктів. Зливи, шквальний вітер та град синоптики прогнозують і сьогодні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 29 липня. Удар по ПОЛОГОВОМУ у Кам’янському! Чоловіки за 60 СЛУЖИТИМУТЬ?