Витік нафти перетворив популярний курорт у Таїланді на суцільну чорну пляму: фото, відео

Витік нафти перетворив популярний курорт у Таїланді на суцільну чорну пляму: фото, відео

Влада каже, що катастрофа вдарить по туризму сильніше за коронавірус.

Витік нафти у Сіамський затоці Південнокитайського моря зіпсував курортні пляжі східного узбережжя Таїланду. Так, один із популярних таїландських курортів Мае Рампуенг перетворився на суцільну чорну пляму.

Про це 29 січня йдеться у випуску ТСН. 19:30.

Розлив нафти стався через пошкоджений підводний нафтопровід у вівторок. Її частина поширилася на десятки кілометрів і тепер досягла берегової лінії курортних пляжів та морського національного парку Таїланду.

Локалізувати витік намагаються військово-морські сили країни. Зокрема, двісті військовослужбовців допомагають прибирати пляжі та встановлювати бар’єри з нафтового буму. Також над стриманням розливу в морі працюють війскові і цивільні кораблі.

На очищення пляжу знадобиться не менше 15 днів. Влада каже, що катастрофа вдарить по туризму сильніше за коронавірус. Від завданої шкоди, за підрахунками науковців, туристи не зможуть плавати в морі, а морепродукти можуть бути заражені.

Тим часом у Харкові річка Уди знову опинилася в епіцентрі уваги: на водоймі масово гинуть качки.

Екологічне лихо: у Сіамській затоці стався витік нафти

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