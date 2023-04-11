Витік секретних документів із США торкнулись не лише України: світові ЗМІ оприлюднюють все нові цікаві деталі

Користувач, який поширив ці документи, за інформацією видання The Washington Post живе в Каліфорнії, його батьки спілкуватися з журналістами відмовилися.

Деталі наймасштабнішого витоку з Пентагону останніх місяців обговорює світова преса, йдеться в ТСН.

Спершу це здавалося російським фейком через нашвидкуруч відредаговані документи, що перебільшували українські втрати і значно занижали російські. Але за лічені години самі американці підтверджують: це справжні документи, і не просто справжні, з огляду на їхній формат виток міг відбутися лише з американської сторони. Адже це презентації, які не поширюють союзникам. Їх готують для внутрішнього користування, для інформування американських високопосадовців. “Американські високопосадовці кажуть, що ФБР працює над пошуками джерела витоку. Чиновники визнали, що документи - це справжні оперативні та розвіддані, зібрані об’єднаним комітетом начальників штабів США, що використовують звіти державної розвідки, але принаймні один з документів було відредаговано пізніше”, - йдеться в статті CNN.

В мережі з’явилося понад сто документів, які датовані не пізніше початку березня. Детально описане становище на нашому фронті, розглядають стратегічні питання на кшталт комплектування українських військ для контрнаступу, співвідношення сил і втрат сторін, стан нашої ПВО, якій терміново потрібні нові боєприпаси, швидкість поставок різноманітних озброєнь.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав перші фотографії, що розійшлися загалом, типовою грою російських спецслужб. Однак наполягання наших чиновників, що витік даних несправжній не розділяє країна, з якої він стався. Для американців все вкрай серйозно: окрім інформації з української передової, в Мережу потрапили дані, які американська розвідка збирала в інших країнах.

Наприклад про те, що ізраїльські спецслужби кілька місяців тому, ще до виборів, підбурювали людей до антиурядових протестів. Прем’єр Нетаньягу випустив окрему заяву, в якій це твердження спростував. Інший документ вивчає можливості: як вмовити Ізраїль надати Україні летальну зброю, та поки це суперечить заявленій політиці держави.

Ще в одному документі йдеться про побоювання Південної Кореї, що артилерійські снаряди, які вони постачають Сполученим Штатам, можуть опинитися в Україні, чого Сеул теж не хотів би.

Є дані про зв’язки Об’єднаних Арабських Еміратів з Росією. Є розвідка з Росії - зокрема про спроби ПВК “Вагнер" дістати зброю через турків чи конкретні військові плани окупантів в Україні: куди збираються бити і коли. Це може занапастити джерела розвідки, побоюються в Вашингтоні.

Це дуже дратує дипломатів, твердять джерела телеканалу CNN, яким доведеться залагоджувати американський репутаційний провал. Адже сама природа документів свідчить, що американська розвідка збирає інформацію на території союзників. Жодних офіційних заяв Білий дім на камери ще не робив, речниця Пентагону заявила, що справу передали в Міністерство юстицій, яке відкрило розслідування.

Шлях документів від високопосадовців, яким була призначена презентація, до очей всього світу - став приводом для численних кпинів в Інтернеті. Адже цілком таємну інформацію поширили через канал популярної гри. “4 березня - раніше, ніж за місцяь до того, як запис з’явився на Телеграмі й Форчані - 10 документів опублікували на сервері Discord під назвою Minecraft - це популярна комп'ютерна гра, в яку залучені мільйони гравців в усьому світі.

Туди вони потрапили випадково, помандрувавши ще кількома менш відомими серверами. З Discord усі файли зараз видалено, але Твітером їх розносять користувачі, які встигли скопіювати собі дані. Власник соцмережі Ілон Маск відмовляється видаляти цю інформацію.

Користувач, який поширив ці документи, за інформацією видання The Washington Post живе в Каліфорнії, його батьки спілкуватися з журналістами відмовилися.

Нагадаємо, що напередодні з'явилась інформація, що Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону, про це, з посиланням на джерело близьке до президента нашої держави, повідомляє телеканал CNN. Американське Міноборони вже розпочало міжвідомчу роботу для оцінювання наслідків витоку та його впливу на партнерів Вашингтона.

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