Витік секретної документації США: росіяни фотошоплять, американці не коментують, а українці пояснюють, що ж з того

За витоком секретних американських документів, які стосуються Збройних Сил України, стоїть Росія. Таке стверджує агенція “Ройтерз” із посиланням на неназвані джерела в американській владі. Але викрадені документи перед вкидом у соцмережі найпевніше були відредаговані на користь російської пропаганди, такої думки дійшли американські оглядачі, йдеться в ТСН.

Начебто секретні документи, що спочатку з’явилися в російських телеграм-каналах, а вже потім на них звернула увагу The New York Times, найпевніше є сумішшю правди та брехні. На це звернули увагу воєнні аналітики, яким ці фотокопії показали американські журналісти.

Найочевидніша неправда, що кидається у вічі, завищена кількість загиблих українців і применшена - росіян. Так, стверджується, що за увесь час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло не більше 17.5 тисяч російських військовослужбовців. Неодноразово озвучені дані Пентагону по загиблих і поранених окупантах значно вищі - близько 200 тисяч.

Високопоставлені американські чиновники, йдеться у публікації Politico, підтвердили виданню, що за основу таки було взято справжні документи американського Об’єднаного комітету начальників штабів. Що у них залишилося правдивого, а що домалювала російська пропаганда, до кінця наразі не зрозуміло. Папери, наприклад, містять інформацію про графіки поставок західної зброї та підготовки українських військових, розташування українських та російських військ станом на 1 березня, швидкість використання боєприпасів до РСЗВ “Хаймарс” українськими військовими. Водночас жодної інформації про український контрнаступ, де і коли він має розпочатися, там немає.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав ці витоки неавтентичними і такими, що базуються на великій кількості вигаданої інформації, а метою акції - спробу Росії перехопити інформаційну ініціативу. “З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберівських пригод», «триденних планів» та інших провалів це фотошоп та «віртуальні псевдозливи». Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ, але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро”, - заявив він.

У Сполучених Штатах офіційно ці публікації коментують дуже стримано. Заступниця пресекретаря Пентагону Сабріна Сінгх лише зазначила, що вони знають про публікації і вивчають це питання.

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