Вітренко назвав "Північний потік-2" символом корупції Заходу і пояснив, чому

За його словами, західні політики закрили очі на порушення європейського законодавства.

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" є "символом корупції" Заходу, а також демонстрацією того, що "деякі декларації про принцип верховенства права не підтверджуються діями окремих західних політиків".

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив 17 червня в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Якщо люди дійсно прагнуть, щоб в Україні були (...) антикорупційні реформи, були реформи, направлені на принцип верховенства права, найкращий засіб для цього - показати українцям, що Захід живе за цими принципами", - переконаний Вітренко.

Зокрема, вказує він, Європа мала зупинити будівництво "Північного потоку-2" як "проєкту, який є не ринковим, який є геополітичною зброєю Росії і який заснований не на принципі верховенства права".

"Північний потік-2", на жаль, як і багато інших дій РФ, порушує, наприклад, антимонопольне законодавство Європи. Тобто цей газ постачається в Європу. І "Газпром" зловживає своїм становищем на європейському ринку", - пояснив Вітренко.

"І це є порушення європейського законодавства. І коли окремі європейські політики не помічають це, закривають на це очі, а потім займають високооплачувані позиції в "Газпромі", - це є для українців і всіх нормальних людей фактом корупції", - підсумував він.

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що укладання першої нитки російського проєкту "Північного потоку-2", який будують в обхід України, завершене. Другу нитку продовжують укладати.

"Право на владу": Вітренко назвав "Північний потік-2" символом корупції Заходу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання