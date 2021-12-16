Вітренко розповів, чи загрожує Україні падіння тиску газу

Вітренко запевнив, що Україна наразі збільшила видобуток власного газу.

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко розповів, що "технічно" падіння тиску газопостачання може трапитися, але вони мають інструменти, аби цього уникнути. Він також наголосив на тому, що добовий видобуток газопостачання в країні збільшився.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Технічно, якщо через те, що не буде транзиту, впаде тиск, легше піднімати газ із підземки - і більший видобуток. Тому що газ іде з зони більш високого тиску в зону низького тиску. Тому чим менший тиск у трубі магістральній, тим легше і більше газу виходить із підземки і зі сховищ. Навпаки, проблеми були у високому тиску в трубі, а в нас труби високого тиску", - зазначив Вітренко.

Вітренко запевнив, аби уникнути можливого падіння тиску газу, НАК “Нафтогаз України” запускає компресорні станції. Також він наголосив, що Україна наразі збільшила видобуток власного газу.

"Відповідно, запускати потрібно компресорні станції. Як, наприклад, ми зараз запустили нову компресорну станцію - і це відразу призвело до того, що зараз ми добовий видобуток в країні збільшили. Зараз, на щастя, ми збільшуємо видобуток нашого власного газу - і це теж важливо для енергонезалежності", - зауважив Вітренко.

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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на українських ТЕЦ та ТЕС нині критичні запаси вугілля. Його вп'ятеро менше, ніж передбачено планом. А тому через це можлива зупинка теплогенерувальних підприємств, що може призвести до проблем в опаленні житлового сектора.

Раніше очільник "Нафтогазу" підвів підсумки 2021-го і розповів про складність енергокризи.

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