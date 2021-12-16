Вітренко розповів, коли та за яких умов в Україні можуть початись проблеми через брак газу

Вітренко розповів, коли та за яких умов в Україні можуть початись проблеми через брак газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" наголосив, що зараз у сховищах в Україні запаси газу більші, ніж зазвичай.

Якщо в Україні температура повітря у лютому 2022 року буде 15 градусів морозу, то можуть початися проблеми із газопостачанням.

Про це 16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо в лютому буде два тижні в Україні по 15 градусів морозу, то дійсно будуть проблеми. Але це були б такі ж проблеми, як і три роки тому, і 10 років тому. Тому що немає таких енергетичних систем у світі, які б проектувалися для того, щоб не було ніяких проблем, не дивлячись на температуру. Для цього потрібні нереальні запаси газу, нереальні сховища, причому необмежені. Це занадто дорого, тому найбагатші країни світу не можуть дозволити собі такої розкоші", - сказав Юрій Вітренко.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" наголосив, що зараз у сховищах в Україні запаси газу більші, ніж зазвичай.

"У нас зараз запаси газу у сховищі більші, ніж зазвичай. Ми прогнозуємо, наприклад, на 1 січня на 3% більші запаси газу, ніж середні у 2015-2019 роках. Вугілля, так, критично малі запаси, менші, ніж зазвичай, але зараз йде багато вугілля", - сказав Юрій Вітренко.

Нагадаємо:

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, яким був для нього і його компанії 2021 рік.

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