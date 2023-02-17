Витримують наліт дронів-камікадзе і знищують колони танків: бійці Вугледара показали свою роботу

Робота їм в радість, кажуть гармаші, адже з кожним їхнім пострілом земля українська стає чистішою від росіян.

Південна фортеця східного фронту - Вугледар, місце одних із найзапекліших боїв нині. Росіяни своїми постійними штурмами намагаються взяти місто, та наші захисники стоять міцно і щоразу відбивають ті навали ворога. Нещодавно на підступах до Вугледару рознесли цілу колону окупантів, ті навіть не встигли підійти до наших позицій, йдеться в ТСН.

Бійці 72 бригади поряд з містом робити смерть росіянам з допомогою самохідною натівською гаубицею М-109. Бусоль в гармашів - теж натівська. “Перевага в тому, що можна навіть налаштувати без сонця, в темряві, або взагалі знаючи просто поправку і потім одразу поставив - і все працює”, - кажуть бійці.

Такі машини - пріоритетна ціль для росіян, тому протягом всієї роботи “Барс” стежить за небом, бо останнім часом окупанти надокучають дронами-камікадзе, типу “Ланцет”. “Він навпроти сонця залітає в ясну погоду, він зливається і практично його не видно, тільки чуєш звук, він пішов на пікірування і все”, - кажуть гармаші.

В цю машину теж прилітала ворожа вибухова пташка. “Один ланцет в**ся в в цю машину, я тоді не встиг вискочити, почув в останній момент, що щось жужить, всі порозбігались, буууух, але не взірвався, пощастило”, - переказують хлопці.

Після першого пострілу гармашів, розвідка надсилає коригування, а далі команда “вогонь” лунає раз за разом, заряджаючий тільки й встигає закидувати нові снаряди. Щоденна інтенсивність стрільби така, що на САУ бійців уже доводилося міняти ствол. Найбільше ж пострілів за день здійснили під час нещодавньої спроби наступу росіян на Вугледар. Тоді хлопці з 72-ки рознесли вщент колону ворожої бронетехніки. “Перші дні, коли вони пішли в штурм, то до 300 пострілів одною гарматою за добу ми давали. Так, середньо це 150, це так постійно машина конвеєр, одна переїхала, помінялася. Один танк знищили ми, один танк наші побратими з другої батареї”, - розповідають про бій військові.

Своїм 155-тим калібром артилеристи “пригощають” не лише ворожі танки. “Бліндажі, піхота, техніка ворожа, ми часто працюємо, на добу заступаємо, добу рахуй працюємо”, - кажуть гармаші.

Робота їм в радість, кажуть гармаші, адже з кожним їхнім пострілом земля українська стає чистішою від росіян.

Читайте також:

Псковський окупант віз з України битий монітор 1228 км, щоб продати його за 244 грн 35 копійок (фото)

Путіна може зупинити лише одне: експерт про загрозу перевороту у Молдові

Від Мюнхена до Гааги: що робити з Росією та Путіним - головне питання Мюнхенської конференції з безпеки