Витягнув з візочка і зник: у Запоріжжі поліція розшукує чоловіка, який викрав 3-місячну дитину

Витягнув з візочка і зник: у Запоріжжі поліція розшукує чоловіка, який викрав 3-місячну дитину

У поліції кажуть, що викрадач — батько дитини.

У Запоріжжі 25-річний чоловік зі своїми подільниками вкрав з коляски 3-місячну дитину. Після чого зник з місця злочину.

Про це користувачі написали в місцевому телеграм-каналі.

Як з'ясувалося, подія трапилася ввечері 16 вересня на вулиці Комарова. Там чоловік разом з двома спільниками викрав з коляски дитину. Після чого зник на автомобілі Ford.

ТСН.ua в Нацполіції Запорізької області розповіли, що дитину забрав біологічний батько. Водночас де він знаходиться зараз, невідомо. Його пошуками займаються правоохоронці.

"Даний чоловік біологічний і юридичний батько дитини. Він має на неї повні права. Зараз подружжя знаходиться в стані розлучення, але поки що вони офіційно ще не розведені. Тому це чисто цивільно-правові відносини. Поліція шукає і батька, і дитину, щоб переконатися, що з малюком все гаразд. Пошуки тривають", — розповіли ТСН.ua в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Рівненській області судитимуть 22-річного чоловіка через те, що він у готелі зайнявся сексом із 13-річною дівчинкою.

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