"Витягували вакуумом, а потім щипцями": подружжя розповіло про "пекельні" пологи та тяжкі травми у немовляти

Батьки маленької Аделіни звинувачують медиків у недбалості, через що немовля народилось із хворобами. Що відомо?

На Київщині немовля народилося із епілепсією, ушкодженнями мозку, переломом ключиці та відмовою нирки. Мама розповідає про знущання під час пологів і звинувачує акушерів у непрофесійності.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Подружжя розповіло про ускладнення під час пологів

"Не чув, щоб так якась жінка верещала, я був у пеклі", - так Василь згадує як дружина народжувала їхню доньку.

Це були партнерські пологи, за тим як проходила вагітність - мали бути без ускладнень, але вийшло по-іншому.

Зараз їхній Аделіні вже 5 місяців. Харчування лише через зонд і увесь час на знеболювальному. Усе це, стверджують батьки, результат ускладненнь після пологів.

Що саме під час пологів пішло не так - Вікторія не знає. Згадує, як просила про кесарів розтин, але їй одразу відмовили.

Вікторія - мати Аделіни

"Прийшла черговий лікар оглянула мене сказала, що я симулюю і що мені обезболююче не потрібно. Вона ти симулюєш, ми знаємо, що так буває. Ми народжували, я вже готова була звідти простой піти", - каже жінка.

Тоді за словами Вікторії, лікарі почали використовувати заборонені методи видавлювання немовля. Після народження Аделіна в реанімації була 12 днів.

"Нас витягували вакуумом, нажимали на живіт, це не допомагало, потім щипцями", - каже жінка.

Батьки Аделіни

Що кажуть у лікарні

Лікарської помилки під час пологів у лікарні на Київщині не коментують і не визнають, але кажуть, чекають висновків експертизи медичної та прокуратури.

Лікарку, яка приймала пологи від роботи у пологовому усунули і ситуацію вона сама не коментує. В лікарні провели своє службове розслідування. На головне питання, чому не зробили кесарів розтин, який би врятував дитину, завпевняють, що діяли в межах медичного протоколу.

Лікарня, в якій відбувались пологи

Чому природні пологи, а не кесарів розтин, коли пацієнтка просить, нам пояснює колишній головний акушер-гінеколог України, а нині керівник медичного університету В'ячеслав Камінський.

"Кількість ускладнень внаслідок операції кесарського росту в чотири рази більша, ніж після розродження через природні шляхи. Ускладнень для мами в основному", - каже він.

Але існує і фінансовий бік цієї проблеми. В Україні саме триває перевірка пологових на правомірність застосування кесаревих розтинів.

"В якийсь момент оцінка операції кисарського росту в фінансовому плані була вища, ну розхідники і т.д., чим природні пологи. І в деяких лікарнях вирішили, що це може допомогти фінансово цій лікарні отримати більше грошей. Є такі клініки, де там і 40% кесарського росту", - каже він.

Наразі для лікарень встановили відсоток для проведення кесаревих розтинів - 20 відсотків від усіх пологів в лікарні. У лікарні, де народжувала Вікторія, цей показник складає 28%, але там запевняють - на ці обмеження не орієнтуються і діють за медичними показниками. Хоча і не розуміють встановлених рамок в процесі пологів, де ситуація може змінитись кардинально за хвилини.

Що каже адвокат

В Україні щороку через родові травми травмуються десятки дітей. Медичні юристи кажуть, випадків коли медики визнають свої помилки практично не існує. Адвокат Богдан Гжимайло нині веде одразу 5 справ про лікарську недбалість. І дійти до вироку складно, адже усі процеси затягуються, зокрема, і через експертизи, а на притягнення до відповідальності є лише 5 років.

"Зволікання, затягування, певні процесуальні помилки, вони, на жаль, присутні під час доставового розслідування і, на жаль, мають місце під час організації досудового розслідування", - каже адвокат.

Одну з таких Богдану все ж таки вдалося виграти - за смерть немовляти після пологів лікаря приватного пологового Києва засудили до 3 років в'язниці. Але процес, який тривав 4 роки ще не завершений - попереду апеляція.

Попри усі труднощі адвокат радить українцям, які постраждали звертатись до поліції. Публічні процеси спонукають до законодавчих уточнень в таких справах.

Родина Аделіни звернулась до поліції

Родина Аделіни звернулася до поліції на наступний день після пологів. Кримінальне провадження відкрито, слідство триває. Поки ж Вікторія і Василь шукають реабілітацію для своєї доньки, аби почати виправляти наслідки родових травм на ранній стадії. Проте, поки це неможливо через приступи епілепсії.

За 5 місяців вони були у 5 різних лікарів. Щонайменше, що прогнозують Аделіні - це ДЦП. Виснажені боротьбою за здоров'я доньки батьки все ж вірять, що слідство встановить причину травмування - доньці це не допоможе, але думають про інших батьків, які так само як і вони чекають на своїх первістків і мріють, що нічого не завадить їм народитися здоровими.

Пошкодили мозок немовляті! Медики скалічили дитину під час пологів!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 13:00 27 січня. МЕДИКИ скалічили дитину ПІД ЧАС ПОЛОГІВ! Зеленський у Польщі!

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