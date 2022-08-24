Витягував у чергах телефони і викрадав авто: на Житомирщині затримали серійного злодія

Вже тривалий час чоловік не давав спокійно жити багатьом людям.

У Житомирській області поліція викрила серійного 26-річного крадія з Коростишівського району, який протягом тривалого часу тероризував сусідів – в чергах викрадав телефони, а останнім часом збільшив апетити та почав красти авто.

Як повідомила ТСН.ua речниця поліції Житомирської області Алла Ващенко, нещодавно хлопець виявився причетним до викрадення автоцистерни. Вона знаходилась на території підприємства, водій не замкнув двері, а ключі від автівки лишив під килимком. Після цього машина була викрадена.

"Цистерна виявилась порожньою", – повідомила нам Алла Ващенко.

Своєю чергою, в Старосілецькій сільській раді Коростишівського района нам розповіли, що вже тривалий час цей мешканець не давав спокійно жити багатьом людям.

"Де що побачить – те і краде. Цього разу він викрав водовозку, сховав в кущах та, мабуть, планував продати. До цього викрадав іншу автівку, був засуджений", – розповіли нам в сільській раді.

Нагадаємо, нещодавно на пошті у Полтавській області чоловік викрав посилку. За вчинення крадіжки чоловіку загрожує 5 до 8 років позбавленні волі.

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