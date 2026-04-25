"Вів хаотичний вогонь": у поліції розповіли нові деталі стрілянини в Бучі

Вийшов з таксі і відкрив вогонь: у Бучанському районі п'яний чоловік влаштував хаотичну стрілянину

Реклама

Поліція Київщини розповіла деталі про затримання чоловіка, який здійснив стрілянину у Бучанському районі.

Про це розповіли у коментарі Нацполіції для ТСН. ua.

Встановлено, що чоловік перебувавав в стані алкогольного сп’яніння. Він вийшов з таксі на вулицю і почав здійснювати постріли.

Реклама

«Хаотично. Тобто не в якийсь конкретний призначний об’єкт, а хаотично. Поранених серед цивільного населення немає», — уточнили в поліції

Зловмиснику 42 роки. Причина стрільби наразі невідомі.

«Він стріляв з пістолета, але чи він бойовий, чи не бойовий, ми поки сказати не можемо. Тому що повинна бути експертиза», — пояснили у поліції.

Наразі стрілка затримано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні під Києвм невідомий чоловік влаштував стрілянину, чим налякав місцевих жителів на тлі недавньої трагедії у Голосіївському районі, де вбили 7 людей.