"Вів хаотичний вогонь": у поліції розповіли нові деталі стрілянини в Бучі
У Бучі 42-річний п’яний чоловік, вийшов з таксі на вулицю та почав здійснювати постріли хаотично.
Поліція Київщини розповіла деталі про затримання чоловіка, який здійснив стрілянину у Бучанському районі.
Про це розповіли у коментарі Нацполіції для ТСН. ua.
Встановлено, що чоловік перебувавав в стані алкогольного сп’яніння. Він вийшов з таксі на вулицю і почав здійснювати постріли.
«Хаотично. Тобто не в якийсь конкретний призначний об’єкт, а хаотично. Поранених серед цивільного населення немає», — уточнили в поліції
Зловмиснику 42 роки. Причина стрільби наразі невідомі.
«Він стріляв з пістолета, але чи він бойовий, чи не бойовий, ми поки сказати не можемо. Тому що повинна бути експертиза», — пояснили у поліції.
Наразі стрілка затримано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що сьогодні під Києвм невідомий чоловік влаштував стрілянину, чим налякав місцевих жителів на тлі недавньої трагедії у Голосіївському районі, де вбили 7 людей.