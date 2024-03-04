Вівчарки та БПЛА проти смертоносного спадку окупантів: як в Україні розміновують звільнену землю

У Міністерстві захисту довкілля стверджують, що понад два трильйони гривень збитків росіяни уже завдали екології України під час повномасштабної війни.

Окупанти забруднюють повітря, воду і грунт. За даними уряду, майже третина території держави потребує обстеження або потенційно замінована. До пошуків вибухонебезпечних предметів сапери залучають спеціальні дрони та навіть службових собак. Псів навчають не лише в Україні, але й постійно передають партнери із Євросоюзу.

На одному із таких розмінувань на Київщині побувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Європейські партнери передають Україні спеціальні безпілотники для розмінування. Вони, завважки лише кілька кілограмів, облітають задану територію і з повітря сканують її за допомогою спеціальних датчиків.

Безпілотник-розміновувач

"Він знаходить металеві предмети, які мають магнітне випромінювання. Протягом цього місяця 2 вибухонебезпечних предмета вже найшли, ну і ще находили велику кількість металу, але це я вже не рахую", - каже військовий.

Працює БПЛА в ручному або ж автономному режимі. Захисники кажуть, що найбільший результат він дає за півтора метра від землі при швидкості 1,3 м/с. Якщо БПЛА знаходить перед собою якусь перешкоду, розмінувальник може взяти управління на себе або дрон автоматично набере безпечну висоту і повернеться у точку взльоту.

Розмінування

За траєкторією руху можна спостерігати на моніторі ноутбука чи планшета. Техніка значно спрощує роботу саперів. Завдяки дрону вони вже знають координати потенційно небезпечних об'єктів, а значить і людей для дообстеження територій та розмінування потрібно менше.

Це поле, поросле бур'янами, слід розмінувати якнайшвидше. Бо поруч село на тисячу жителів. Воно на початку повномасштабного вторгнення близько місяця було під російською окупацією. Тому смертоносного залізяччя навколо може бути багато, попереджає командир групи розмінування Олександр Середняк.

Командир групи розмінування Олександр Середняк

"Тут була якраз сіра зона, коли там стояли їхні (російські - ред.) війська, а там були наші. В основному градами стріляли, гранатометами, тож тут є багато снарядів, які не розірвані", - каже він.

Після виявлення міни за справу беруться спеціально навчені чотирилапі. Голандська вівчарка Рита хвацько вискакує із авто і чекає, доки на неї одягнуть спецальну шлею. У неї вже спрацьовує рефлекс: якщо вона вдягає шлею — вона вже готова виконувати свої завдання.

Голандська вівчарка Рита

Хвостата родом із Бельгії. Віталій Мусєвич познайомився із нею у Польщі, де разом проходили навчання. Відтоді працюють на розмінуванні у команді. Рита вже встигла знайти протитанкові міни, нерозірвані снаряди, гранати та інші вибухові речовини.

Без собаки розміновувати територію, каже кінолог, значно важче.

"Якщо дуже велика насиченість металів, собака вибирає запах вибухової речовини. Там уже з металошукачем не пошукаєш. Якщо великі завали - їх просто так чіпати не можна, бо може бути вибуховий пристрій, який може здетонувати, собака це обережно робить. Вона знайшла - позначила", - розповів Віталій Мусєвич, молодший сержант, інструктор центру спеціальних інженерних робіт командування сил підтримки ЗСУ.

Кінолог Віталій Мусєвич

Зафіксований дроном вибухонебезпечний предмет Рита завдяки гострому нюху знаходить швидко. І сідає поруч, ніби вкопана. Улюблений м'ячик - як винагорода.

Один ніс добре, а два - краще. Тож на поле випускають ще й Тома. Цей службовий пес народився у Словаччині. І тепер теж - працює в Україні. Ритину знахідку підтверджує непорушною позою.

Собака-розмінувальник Том

Кінолог задоволений, бо його пес ще ніколи не підводив: "Він багато чого знаходив — він мої очі і вуха".

Майор Леонід Левченко розповідає, що Риту і Тома Україні передали партнери із ЄС.

"На даний час в Україну заїхало вже 20 службових собак і ця програма розрахована ще не на 1 рік, тому що мають передати 50 службових собак. Кінологи їдуть до Польщі, там проходить навчання наших кінологів із службовими собаками, яких готують європейські інструктори", - розповів Леонід Левченко, начальник відділення пошуку вибухнонебезпечних предметів міннопошуковими собаками центру спеціальних інженерних робіт командування сил підтримки ЗСУ.

Але перед тим, як стати до служби, собаки мають пройти сертифікацію ще й в Україні, адже "запах натівських бойових снарядів і запах російських бойових снарядів трошки відрізняються".

Після того, як хвостаті успішно відпрацювали, на поле виходить сапер.

Те, що зафіксував дрон і зачули Рита і Томмі - залишений росіянами боєприпас. Його знешкодять. Але кінологи та сапери кажуть: такого смертоносного непотребу навколо ще багато. Тож і людям, і собакам роботи стане не на одне десятиліття.

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Нагадаємо, Міністерство економіки та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство, згідно з якою у гуманітарному розмінуванні України допомагатиме штучний інтелект.

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