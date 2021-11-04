Виведення капіталу з "ПриватБанку": родина Суркісів оприлюднила звіт щодо депозитів англійських компаній родини

2016 року депозити цієї родини рішенням НБУ спробували перевести у капітал банку, проте не змогли цього зробити.

Представники родини Суркісів оприлюднили звіт міжнародної аудиторської компанії Alvarez & Marsal, в якому йдеться про те, що кошти англійських компаній родини легальні та не мають жодного відношення до виведення капіталу з "ПриватБанку".

Про це 4 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

2016 року депозити цієї родини рішенням НБУ спробували перевести у капітал банку, проте не змогли цього зробити. Адже на Кіпрі, де знаходились кошти, український bail-in в рамках якого кошти могли перевести у капітал банку, невизнаний та не має юридичної сили.

По-друге, існувала судова заборона на будь-які операції із цими грошима, яка діє і зараз. Також, кажуть юристи, кошти досі фігурують у звітах "ПриватБанку" саме як депозити.

Новини України: родина Суркісів оприлюднила звіт міжнародно компанії щодо капіталу "Приватбанку"

Представники Суркісів твердять – уже існує ряд судових рішень, за якими фінустанова має повернути ці кошти. Втім у самому "ПриватБанку" із цим не згодні. Дії НБУ вважають законними, а судові рішення – оскаржують.

"Є відкритий звіт "ПриватБанку" станом на кінець минулого року. І в цьому звіті чорним по білому зазначено, що станом на кінець минулого року до депозитів юридичних осіб клієнтів кіпрської філії "ПриватБанку" віднесено 8,1 млрд грн. Тобто, "ПриватБанк" в своїй звітності фактично підтверджує те, що ці кошти не були списані в капітал "ПриватБанку". Очевидно, що кошти доведеться повертати. Інше питання – скільки. Адже з кожним днем ця сума зростає і буде зростати", - зазначив адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв.

Нагадаємо:

Раніше Алексєєв зазначив, що заява адвокатів п'ятого президента Петра Порошенка про те, що в результаті рішення Лондонського суду провалилася спроба скомпрометувати націоналізацію "ПриватБанку" і стягнути з держави гроші, – це вигадка і фейк, які штучно розганяються.

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