У більшості з них дорога в безпеку почалася ще пів року тому, коли з окупованого Харкова, Донеччини волонтери звозили їх до притулку на Київщині.

Вивезених з-під обстрілів левів доправили до Іспанії, проте тварини у стресі й досі, йдеться в ТСН.

На світанку у Валенсії отримали цінний вантаж із левами, яких сюди везли кілька днів: в безпечне від обстрілів і вибухів в Україні місце. “Після 72-х годин перевезення тварини нарешті прибули до притулку. Ми постали перед багатьма проблемами в перевезенні, бо ситуація в Україні була справді складною”, - розповідають волонтери.

Покалічені, закатовані, з контузіями після вибухів чи зморені голодом в окупації хижаки тепер ще й виснажені довгою дорогою. “Тварини дуже нервували, у кожного з них є проблеми, в стресі вони продовжують себе ранити”, - пояснюють зоозахисники.

Також читайте Новий німецький посол почав свою каденцію із жартів для німців і з солідарності з українцями

У більшості з них дорога в безпеку почалася ще пів року тому, коли з окупованого Харкова, Донеччини волонтери звозили їх до притулку на Київщині.

На місяць, два, по пів року доглядала левів Наталя - усі врятовані хлопці у неї Льови, дівчат називала Доцями.

5-річного Льову волонтери ще влітку привезли з Харкова. “Персонал під обстрілами пробували годувати хоча б якось, але не могли”, - розповідала ТСН жінка.

А одна з левиця з Донецької області пережила важку операцію. “Вона була вагітна і на фоні стресу в неї неправильно розвивався плід і потім завмер”, - пригадувала доглядальниця.

Не знаходив собі місця і без упину ричав один з найважчих - лев Брецель. Ошалілий від вибухів та пострілів, він виходив із вольєру на вулицю тільки, коли нікого не було поруч. Його теж вивезли з Донеччини. Із контузією та пораненнями він не встиг оговтатися у притулку, як знову злякався вибухів вже над Київщиною. В стресі бився головою об вольєр, доки увесь не вкрився ранами.

Тепер Брецель - разом із частиною евакуйованих до Іспанії. Навіть у значно більшому вольєрі він не знаходить собі місця досі. “Тварини нарешті відпочивають у новому домі. Ще необхідно багато часу, аби вони тут заспокоїлися. Нам доведеться як слід їх перевіряти, спостерігати за їхнім здоров’ям, але нарешті ми можемо сказати, що тварини у безпеці”, - переконують волонтери.

Українських левів після окупації оселили в Іспанії

Решта з вивезених з України левів ще в дорозі до притулків Франції чи Південноафриканської республіки. Частину прихистили в Польщі.

Там залишився і ведмідь Ямпіль, якого українські військові помітили під час боїв на Донеччині. Колишні власники кинули його напризволяще помирати під російськими снарядами. Приватний звіринець знищили, всюди лежали вбиті тварини, а ведмідь вижив. І вже оклигує у притулку Познані. На усіх диких тварин чекає довга реабілітація під наглядом ветеринарів: хтось із левів покалічений назавжди. Втім, вони житимуть!

Читайте також:

Республіканці рвуться до влади в США і обіцяють перекрити допомогу Україні: заключний день виборів до Конгресу

Після ввімкнення світла горять щитки і техніка: експерти розповідають, як запобігти пожежам

На Південному фронту військові в проміжках між боями укріплюють і утеплюють бліндажі