"Вивезли санітари": на одеському цвинтарі знайшли трьох пацієнтів психдиспансеру

Чоловіки розповідають, що за 7 кілометрів від закладу їх привезли санітарі, у закладі все заперечують.

Трьох пацієнтів одеського психдиспансеру знайшли на цвинтарі. Усі вони недієздатні, крім того - один із чоловіків паралізований, в іншого ампутовані ступні.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Їх знайшли працівники кладовища біля склепу без їжі та води. Люди розповіли, що їх привезли сюди санітари психіатричної лікарні. «Санітар (привіз – ред.) посадили в машину висадили і поїхав. Пожартував - один мене віз на візку, я у нього запитав «куди везете?» Відповів: «На розстріл», - розповідає один із знайд.

У психдиспансері підтверджують, що знайди – справді їхні пацієнти, яких виписали напередодні, проте заперечують, що вивозили їх на цвинтар. Як неходячі люди дісталися кладовища за сім кілометрів від лікарні, пояснити не можуть.

Новини України: трьох пацієнтів одеського психдиспансеру знайшли на цвинтарі

Нині чоловіків тимчасово прихистили в Одеському центрі реінтеграції безхатьків.

Подробиці моторошної історії у вечірньому випуску ТСН.

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