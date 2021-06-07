"Вивезли санітари": на одеському цвинтарі знайшли трьох пацієнтів психдиспансеру

Чоловіки розповідають, що за 7 кілометрів від закладу їх привезли санітарі, у закладі все заперечують.
Трьох пацієнтів одеського психдиспансеру знайшли на цвинтарі. Усі вони недієздатні, крім того - один із чоловіків паралізований, в іншого ампутовані ступні.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Їх знайшли працівники кладовища біля склепу без їжі та води. Люди розповіли, що їх привезли сюди санітари психіатричної лікарні. «Санітар (привіз – ред.) посадили в машину висадили і поїхав. Пожартував - один мене віз на візку, я у нього запитав «куди везете?» Відповів: «На розстріл», - розповідає один із знайд.
У психдиспансері підтверджують, що знайди – справді їхні пацієнти, яких виписали напередодні, проте заперечують, що вивозили їх на цвинтар. Як неходячі люди дісталися кладовища за сім кілометрів від лікарні, пояснити не можуть.
Нині чоловіків тимчасово прихистили в Одеському центрі реінтеграції безхатьків.
Подробиці моторошної історії у вечірньому випуску ТСН.