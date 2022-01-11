Вивозили в ліс і катували: троє іноземців викрали та тиждень утримували полтавського фермера під Києвом

Вивозили в ліс і катували: троє іноземців викрали та тиждень утримували полтавського фермера під Києвом

Викрадачі вимагали від чоловіка кошти, а також переписати на їхню користь бізнес і нерухоме майно.

Троє іноземців викрали та тиждень утримували полтавського фермера під Києвом.

Викрадачі вимагали від чоловіка кошти, а також переписати на їхню користь бізнес і нерухоме майно.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 11 січня.

55-річний підприємець ще 30 грудня на власному автомобілі виїхав з Пирятина до Києва, де мав зустріти Новий рік разом із родиною.

Дорогою він зупинився біля магазину, де на нього напали кілька чоловіків, скрутили та вивезли в невідомому напрямку.

Телефон підприємця не відповідав, тож родичі звернулися до поліції.

За кілька днів автівку фермера розшукали у місті Українка на Київщині.

Згодом копи вирахували і місцеперебування потерпілого. З’ясувалося, що утримували його в столиці троє іноземців. Тиждень вони знущалися з чоловіка, вимагали гроші і переписати нерухоме майно та бізнес. Під час спецоперації підприємця звільнили, двох зловмисників 27-ми та 36-ти затримали. Ще одного розшукали на Одещині.

"Протягом тижня мене катували, вивозили в ліс, знущалися з мене, зламали ребра, пробили голову пістолетом, стріляли в мене, щодня застосовували до мене фізичну розправу", - розповів потерпілий.

Усім затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"У разі визнання вини судом підозрюваним загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - каже керівник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Новини України: копи затримали іноземців, які тиждень утримували і катували полтавського фермера

Нагадаємо, під Полтавою троє іноземців викрали місцевого підприємця і вимагали у нього 1 млн доларів США.

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