Вивозили в ліс і катували: троє іноземців викрали та тиждень утримували полтавського фермера під Києвом

Викрадачі вимагали від чоловіка кошти, а також переписати на їхню користь бізнес і нерухоме майно.
Троє іноземців викрали та тиждень утримували полтавського фермера під Києвом.
Викрадачі вимагали від чоловіка кошти, а також переписати на їхню користь бізнес і нерухоме майно.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 11 січня.
55-річний підприємець ще 30 грудня на власному автомобілі виїхав з Пирятина до Києва, де мав зустріти Новий рік разом із родиною.
Дорогою він зупинився біля магазину, де на нього напали кілька чоловіків, скрутили та вивезли в невідомому напрямку.
Телефон підприємця не відповідав, тож родичі звернулися до поліції.
За кілька днів автівку фермера розшукали у місті Українка на Київщині.
Згодом копи вирахували і місцеперебування потерпілого. З’ясувалося, що утримували його в столиці троє іноземців. Тиждень вони знущалися з чоловіка, вимагали гроші і переписати нерухоме майно та бізнес. Під час спецоперації підприємця звільнили, двох зловмисників 27-ми та 36-ти затримали. Ще одного розшукали на Одещині.
"Протягом тижня мене катували, вивозили в ліс, знущалися з мене, зламали ребра, пробили голову пістолетом, стріляли в мене, щодня застосовували до мене фізичну розправу", - розповів потерпілий.
Усім затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
"У разі визнання вини судом підозрюваним загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - каже керівник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Нагадаємо, під Полтавою троє іноземців викрали місцевого підприємця і вимагали у нього 1 млн доларів США.
Читайте також:
- У Києві на Старий Новий рік очікується мороз до -15°С
- У Києві власник квартири здає кімнату-балкон за 4 тисячі гривень: фото
- Старий Новий рік 2022: коли святкують, ворожіння, традиції свята, що не можна робити в цей день
- Скільки таксист заробив у Києві, працюючи усю святкову ніч
- У Києві мешканці багатоповерхівки опалюють будинок дровами: фото