Віялові відімкнення світла на вулицях збільшили кількість смертельних ДТП: пішоходи нехтують світловідбивачами

Лише за попередні два тижні внаслідок ДТП по всій країні загинув 51 пішохід, 38 саме у темну пору доби.

У поліції кажуть, що через віялові відімкнення по всій країні, не лише житлових масивів, а й вуличного освітлення та світлофорів - зросла кількість смертельних ДТП з пішоходами.

Росіяни змушують українців призвичаюватись до життя без світла. Сірники і свічки у кожній квартирі. Хтось частіше ходить сходами, аби не застрягнути у ліфті. Ми тримаємо воду у бутлях, якщо перебої з насосами. Під рукою портативні зарядники, харчі, тепер ще й теплий одяг. Якщо готуватися, то пережити кілька годин без світла вдома, не складно, але небезпека ховається не лише у темній квартирі. Коли світлофори і вуличне освітлення вимкнені, а машин і пішоходів не поменшало частішають випадки ДТП.

Чим темніше людина вдягнена, тим складніше її розгледіти. Неосвітлені переходи дехто таки підсвічує собі ліхтариком, та серед чорних силуетів на дорозі - це скоріше виняток. Світловідбиваючих браслетів або наліпок - немає зовсім. Примружити очі, знизити швидкість і про всяк випадок тримати ногу на гальмах, така порада від професійних водіїв.

Також читайте У передвиборчій гонитві ізраїльські політики роздають обіцянки Україні: на що нам сподіватись

“Винен пішохід - не винен, а проблеми потім у водія все рівно будуть. Вихід? Водіям дотримуватись правил дорожного руху! Обмеження швидкості”, - кажуть водії.

Якщо водії цих правил ще якось дотримуються: штрафи для них не малі, передбачена і кримінальна відповідальні, а у пішоходів все набагато простіше.

Поліцейський Євген каже, на вечір порушників чимало. За перехід всупереч правил передбачено штраф - 255 гривень. 680 - за те саме порушення напідпитку. У ВР ще й готують законопроєкт, де штрафувати пропонують і за відсутність у пішохода світловідбиваючих елементів.

За даними поліції, людська недбалість та слабке освітлення вулиць - на чверть збільшили смертельну статистику. Лише за попередні два тижні внаслідок ДТП по всій країні загинув 51 пішохід, 38 саме у темну пору доби.

Читайте також:

Психологи попереджають, що після війни буде сплеск стресових розладів не лише серед військових

Постраждалі на Київщині за власні кошти відновлюють будинки: в скільки стає

Росіяни після блокування кораблів із зерном і зовсім виходять із угоди: світ відреагував