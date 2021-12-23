Виїхав на червоне, вдарив машину та збив пішоходів: у Дніпрі водій скоїв ДТП

Виїхав на червоне, вдарив машину та збив пішоходів: у Дніпрі водій скоїв ДТП

Поліція проводить розслідування.

Момент ДТП у спальному районі Дніпрі зафіксували камери спостереження.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 23 грудня.

На жвавому перехресті легковик поїхав на червоний сигнал світлофора, коли люди вже рушили "зеброю". Тим часом інше авто саме повертало на зелений. Уникнути зіткнення водіям не вдалося. Авто порушника відкинуло на пішоходів. Жінка і чоловік зазнали травм, та загрози їхньому життю, кажуть медики, немає.

Поліція з'ясовує обставини ДТП, зокрема те, чому водій не зупинився перед переходом та чи перебував він тверезий.

У Дніпрі легковик поїхав на "червоне", врізався в інше авто і збив пішоходів | Новини України

Раніше стало відомо, що на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися вантажівка DAF та "ВАЗ-2106". Водій та пасажир легковика загинули.

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