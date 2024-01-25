Виїхав як волонтер, а опинився на Мальдівах: скандал із хлопцем блогерки Пренткович

Андрій розповів про своє бачення ситуації, а Таня у своїх сторіс ситуацію не коментує.

Виїхав як волонтер, а опинився на Мальдівах. У Мережі розгорівся скандал через хлопця відомої блогерки Тані Пренткович – Андрія. Чоловік перетнув кордон, мотивуючи це благодійною поїздкою до Польщі, утім вирушив до дівчини з дітьми на острів у Індійському океані.

Про це йдеться у сюжеті ТСН онлайн.

Шо варто знати про цю історію? І як виїзд на відпочинок замість волонтерства підриває довіру до тих, хто дійсно їде за межі країни у потребах армії – розповіла кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новий скандал під'їхав! Хлопець блогерки виїхав як волонтер і полетів відпочивати на Мальдіви!

Пара з аудиторією на мільйон підписників – блогерка Таня Пренткович та її хлопець Андрій Гонковський. Упродовж повномасштабної війни між публікаціями про життя вони неодноразово писали про війну, оголошували збори та показували приклад, як об’єднуватись та допомагати. І це звичайна та адекватна реакція українців на те, що відбувається в країні.

І ось на другий рік повномасштабної війни Андрій під приводом проведення благодійного заходу виїздить до Польщі як волонтер, Таня тим часом їде з двома дітьми на Мальдіви та публікує фото відпочинку втрьох. Аж раптом у Мережі разом з ними помічають і Андрія, який у цей час у своєму інстаграмі публікує відео з Польщі.

Блогерів починають звинувачувати у брехні. Тим часом Андрій, зрештою, пояснює своє бачення ситуації. Каже – так, на фото справді він, а сам захід перенесли:

"Коли я вже прибув у Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня, щоб провести більше анонсів, так у мене з’явились вільні дні".

Далі Андрій пише, що вирішив провести їх з родиною. Каже, що, можливо, це було даремно і помилково:

"Далі я повернувся у Варшаву, провів подію і ми згенерували 450 тисяч гривень за останні декілька тижнів. Уже на них придбані 2 "Мавіки" і відправлені гроші на фронт. Дякую усім, хто не хейтив. Такі ми не ідеальні люди".

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Таня у своїх сторіс ситуацію не коментує. Але у Мережу потрапило листування з підписницею, де блогерка пише, що не бачить у цій ситуації нічого поганого – волонтери мовляв також відпочивають і не важливо, де – на островах у Індійському океані чи в Карпатах:

"От ви так пишете, наче забули все хороше, що я зробила! Ну його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки хороших справ. Ви ж знаєте, що виїзд зараз складний і власне всі документи про куплені авто, автобуси – з власних коштів. Бо це і називається волонтер".

Утім попри це, приїзд Гонковського на Мальдіви намагалися приховати. І навряд би він міг стати публічним, якби не випадкове фото.

Нині перевіряють інформацію і про виїзд разом з ними за кордон ще одного чоловіка – Петра Заставного – сина колишнього міського голови Тернополя та чоловіка блогерки-мільйонниці Аліни Френдій.

Підсумовуючи такі візити на відпочинок під виглядом волонтерства, юристи кажуть, що це створює значні проблеми для волонтерів, які їдуть туди винятково у потребах ЗСУ, адже наступного разу вони можуть просто не виїхати.

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