Виїзд чоловіків за кордон під час війни: скільки петицій подали українці та як на них реагує Зеленський

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ діє воєнний стан та відповідно загальна мобілізація, згідно якої військовозобов'язані громадяни, а це чоловіки віком від 18 до 60 років, не мають права виїжджати за кордон.

Така ситуація попри війну підтримується далеко не всіма українцями і як результат на сайті Офісу президента реєструються відповідні петиції про скасування заборони чоловікам покидати межі країни.

ТСН.ua зібрав усі звернення до президента, які набрали 25 тисяч і більше голосів, та відповіді Зеленського на них.

Петиція про скасування заборону виїзду чоловіків та запровадження приоритету призову під час мобілізації добровольців

Набрала 27 149 голосів

Так, перша така електронна петиція набрала необхідні для розгляду президентом голосів у травні. Вона була зареєстрована на сайті ОП 18 травня 2022 року Олександром Гуміровим, який вимагав скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити приоритет призову під час мобілізації добровольців.

22 травня президент Володимир Зеленський прокоментував петицію, зазначивши, що звернення про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів.

"Я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція: до мене, а може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. Ви знаєте, що у більшості своїй (захищали. – Ред.) не своє місто, де народилися", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що закон встановлює певний термін для розгляду петиції та офіційної відповіді на неї.

"Коли до мене звертаються з цією петицією, щоб наші чоловіки під час воєнного стану могли поїхати з нашої держави, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція. Це якщо по-людськи. А по закону, у нас є відповідна кількість дні, щоб відповісти на будь-яку петицію, подобається вона мені, чи ні", – підсумував він.

Дозвіл чоловікам виїжджати під час війни за кордон: Зеленський прокоментував петицію

Офіційна ж відповідь на сайті президента з'явилася 10 червня, у якій Зеленський доручив прем'єрові Денису Шмигалю взяти до роботи питання, підняті у ній. Глава держави підкреслив, що українці дійсно, згідно з Конституцією України, можуть вільно покидати її межі. Але зараз в країні запроваджений воєнний стан, який і є винятком з закону. І скасувати ці обмеження можна буде лише по завершенні дії воєнного стану в нашій державі.

"Я звернувся до прем’єра Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - йдеться у відповіді.

Водночас він звернув увагу на питання пріоритету призову добровольців. Зеленський зауважив, що за це відповідає Кабінет міністрів України.

Петиція про зняття обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків без військового досвіду

Набрала 27 260 голосів

19 травня Юлія Булавіна зареєструвала ще одну петицію про "Зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду".

"Воювати мають боєздатні люди. Ми ж маємо безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців, що можуть воювати на інформаційному фронті та бути більш корисними, працюючи за кордоном, допомагаючи нашим біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами", – йдеться в тексті петиції.

Відповідь на цю петицію на сайті ОП з'явилася 15 серпня. "Стосовно порушеної у петиції ініціативи щодо залучення до захисту України лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначаю, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що захист Вітчизни — є обов'язком громадян України.

"Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, за мовними або іншими ознаками, зокрема професійною приналежністю. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України проводиться загальна мобілізація. Комплектування Збройних Сил України здійснюється також і військовозобов’язаними, які не мають військового досвіду та раніше не проходили військову службу", - резюмував президент.

У відповіді також наголошується, що на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, узокрема, статтею 33 Конституції України, можуть обмежуватися.

Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Президент України звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання. "Про відповідні результати автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України", - йдеться у відповіді.

Петиція про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці

Набрала 26 740 голосів

29 червня була зареєстрована петиція щодо видачі повісток, у якій автори вимагали заборонити їхнє вручення на блокпостах, АЗС та на вулиці. 1 серпня Зеленський відреагував і на це звернення та доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.

Зеленський нагадав, що відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни є обов'язком громадян України. За його словами, порядок оповіщення військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток регулюються відповідними актами уряду, Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ.

"Ураховуючи викладене, я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу", – зазначив президент.

Петиції, збір підписів яких ще триває

Варто зазначити, що на сайті президента наразі ще зареєстровано дуже багато петицій, збір голосів за які ще триває.Серед них, зокрема такі:

Заборонити видавати повістки на вулиці та в усіх громадських місцях

Дозволити виїзд чоловікам від 18-60 років, батьки яких проживають за кордоном

Зняти заборону для виїзду чоловікам з України

Дозволити виїзд чоловікам 18-27 років закордон без досвіду служби в силових структурах України

Почати випускати студентів за кордон

Виїзд за кордоном чоловікам, які мають документи європейського зразка (посвідки на проживання, робочі візи, резиденти країн ЄС та інші)

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 21 листопада. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

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