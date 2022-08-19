Виїзд чоловіків за кордон під час війни: яким категоріям дозволено та за яких умов

В умовах воєнного стану для значної кількості громадян України, зокрема чоловіків, які належать до вікової категорії 18-60 років, виїзд за кордон обмежений. Однак є деякі категорії, представникам яких за певні умови дозволено виїжджати за кордон.

Яким категоріям чоловіків можна виїжджати з України та за яких умов - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Виїзд чоловіка, якщо він знятий (виключений) з військового обліку

В цьому разі діє п. 2-6 Правил, де описані певні категорії осіб, яким дозволено виїжджати за межі України під час війни (стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію"):

Якщо у особи була оформлена інвалідність у встановленому порядку - виїзд чоловіків за кордон дозволено (абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"). Якщо особа була знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку - виїзд дозволено (абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"). Особа, яка обмежено придатна у військовий час, не має права перетинати кордон.

Чоловікам варто звернути увагу, що документи, отримані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою "знятий з військового обліку", не підтверджують інвалідність чи непридатність до військової служби.

Виїзд чоловіка, який тимчасово непридатний до військової служби

Якщо у чоловіка є документи, які підтверджують тимчасову непридатність до військової служби, виїзд дозволено.

В абз. 3 ч. 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" вказано, що такі особи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних:

визнані особами з інвалідність в установленому порядку;

військово-лікарська комісія визнала чоловіка тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців).

Варто звернути увагу, що після закінчення 6 місяців потрібно буде знову пройти військово-лікарську комісію.

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Виїзд чоловіків за кордон, якщо вони мають трьох або більше дітей (зокрема від різних шлюбів)

В абз. 4 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" є визначення такої категорії як чоловіки/жінки, які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років. Тобто в цьому разі визначальним фактором є не саме батьківство, а утримання.

Щоб перетнути кордон, чоловік повинен надати документи, які підтверджують, що він утримує трьох або більше дітей віком до 18 років, а саме (надається один документ з переліку):

свідоцтва про народження всіх дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей та свідоцтва народження дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Варто звернути увагу, у разі, коли батько не проживає зі своєю дружиною та дітьми однією сім'єю, він повинен також надати документ, який підтверджує, що він утримує дітей (рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо).

Чоловік, який є батьком трьох і більше дітей, без них

Виїзд чоловіків за кордон в цьому вразі дозволений, якщо особа надасть документи, які засвідчують народження трьох або більше дітей (можуть бути нотаріально завірені копії).

Виїзд чоловіка за кордон, якщо він виховує одну дитину чи більше самостійно

Згідно з абз. 5 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" існує така категорія як чоловіки/жінки, які самостійно виховують дитину/дітей віком до 18 років.

Тобто всі громадяни України, які самостійно виховують дитину/дітей віком до 18 років мають право перетинати кордон та виїжджати до іншої країни. Однак потрібно надати один з таких документів:

свідоцтво про народження дитини/дітей;

свідоцтво про смерть матері дитини (рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою, рішення суду про оголошення матері померлою).

Варто звернути увагу, якщо чоловік одружився заново, він вже не буде вважатися особою, яка самостійно виховує дитину/дітей віком до 18 років.

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Виїзд чоловіків за кордон, які є особами з інвалідністю I, II, III груп

Третім абзацом статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" визначена окрема категорія осіб з інвалідністю. Згідно з ним, особи з інвалідністю будь-якої групи можуть перетинати кордон за наявності одного з таких документів:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Водночас не обмежується кількість перетинань державного кордону на виїзд з України чоловікам з інвалідністю.

Виїзд чоловіка, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, а також виїзд чоловіків, для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми

Виїзд чоловіків, для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми неможливий без хворого. Відповідно до пункту 2-«Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, норма поширюється на військовозобов’язаних, які перетинають державний кордон на виїзд з України лише для супроводу осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та осіб, які потребують постійного догляду.

Перетин державного кордону військовозобов’язаними для супроводу осіб з інвалідністю ІІІ групи законодавством України непередбачено.

Варто звернути увагу, супровід інваліда можливий тільки 1 раз на період дії воєнного або надзвичайного стану.

Виїзд чоловіка, який супроводжує дітей, дружину, батьків на лікування

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть супроводжувати дружину у випадку, якщо вона має інвалідність І чи ІІ групи, та дітей які мають інвалідність, а також дітей тяжкохворих на перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги. Але для цього потрібен підтверджувальний документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ.

Виїзд чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні

Виїзд осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у війні, на лікування за кордон здійснюється за наявності:

1) паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України (за їх відсутності - документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);

2) висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;

3) листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд чоловіків, які постійно проживають за кордоном

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України»

Виїзд чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС

Для підтвердження підстав перетину державного кордону України на виїзд, крім документів, що підтверджують особу, необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України.

Візи іноземних країн, які видаються чоловікам-громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов’язаним.

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Виїзд чоловіків, які мають право тимчасового проживання у країні ЄС, та виїзд чоловіків, які прийняті на тимчасовий консульський облік за кордоном

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном – мають право на виїзд з України, але:

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, підлягають консульському обліку. Під час перетинання державного кордону України такі особи мають надати відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби України «Оформлено виїзд на постійне проживання» та дипломатичної установи України «Прийнятий на консульський облік».

Виїзд чоловіків, які заброньовані за підприємствами

Для підтвердження підстав щодо перетинання державного кордону України на виїзд з території України, крім документів, зазначених у статті 2 Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», особа має подати також:

витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 );

документи про відрядження такої особи за кордон.

Виїзд держслужбовців за кордон

У разі виїзду з України військовозобов’язаних, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час, такі особи, крім документів, зазначених у статті 2 Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», мають також надати:

У відрядження:

документи, що підтверджують службове відрядження (постанова КМУ від 12 квітня 2022 р. № 440),

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (

розпорядження КМУ від 8 серпня 1995 р.

розпорядження КМУ від 8 серпня 1995 р. № 493-р) або витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану»).

У відпустку:

документи, що підтверджують відпустку;

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (

розпорядження КМУ від 8 серпня 1995 р. № 493-р.

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Виїзд чоловіків-водіїв, волонтерів

У разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності:

відповідних рішень про виїзд за межі України,

виконання правил перетину державного кордону України

за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній

системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях».

Рішення про виїзд за межі України приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних

засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Виїзд чоловіків-нардепів

Відповідно до Положення про дипломатичний паспорт та Положення про службовий паспорт, затверджених Указом Президента України від 12.05.2015 № 264/2015, виїзд за межі України народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та інших посадових осіб з використанням дипломатичного або службового паспорту може бути здійснений за наявності у особи належно засвідченої копії документів, що посвідчують факт виїзду її за кордон у службове відрядження.

Чоловіки-співробітники експортних компаній

Представники чоловічої статі українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів, від 1 вересня зможуть виїжджати за кордон.

Що потрібно для виїзду:

офіційно виплачувати зарплату;

не мати заборгованості з податків та зборів;

своєчасно надати податкову звітність;

середня зарплата працівників має бути не менше 20 тисяч гривень;

виїжджати зможуть 10% штату, але не більше 10 людей;

виїхати можна на терімін до 7 днів;

заявку можна буде оформлювати через «Дію».

200 тисяч гривень застави на власний рахунок в Ощадбанку. Ці гроші повернуться після того, як людина, що була у відрядженні, повернеться до України.

У Мінцифри додали, що для виїзду підприємців за кордон запускають нову послугу є-Відрядження. Подати заявку на виїзд зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи на порталі "Дія" у кілька кліків.

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 21 листопада. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.