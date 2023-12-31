Виїзд чоловіків за кордон з документами від ТЦК: люди добу стоять у черзі – ситуація на КПП (відео, фото)

Прикордонники підтвердили, що можуть вимагати у чоловіків документи від ТЦК.

На кордоні в пунктах пропуску на виїзд з України у неділю, 31 грудня, утворилися затори. У соцмережах повідомляють, що деякі люди вже добу стоять у черзі. У Державній прикордонній службі напередодні підтвердили, що на кордоні посилили перевірки багатодітних та чоловіків з інвалідністю через зростання випадків підробки документів.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про ситуацію на західному кордоні України.

Посилення контролю за виїздом багатодітних та чоловіків з інвалідністю за кордон

Напередодні у Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за системою "Шлях" чоловіків, які можуть виїжджати за кордон.

Люди також зазначають, що прикордонники ще від 29 грудня перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю. Також є інформація про невипуск багатодітних батьків. Прикордонники почали вимагати у чоловіків військово-облікові документи від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Фото: скриншот

Що пишуть у Мережі

Люди скаржаться на великі черги на пунктах пропуску. За словами очевидців, на пунктах пропуску присутні працівники ТЦК і СП. У чоловіків призовного віку, які намагаються виїхати за кордон, вимагають довідки з ТЦК та СП. Раніше багатодітним, людям з інвалідністю, тим, хто супроводжує осіб з інвалідністю та іншим категоріям не потрібно було дозволу з військкомату.

"Тільки з довідкою з ТЦК. Тепер все через воєнкомат";

"Сьогодні зранку перетинав кордон до Польщі на Раві Руській. Не придатний до військової служби, виключений з військового обліку ще 2006 року. Маю всі відповідні документи на руках. Їжджу другий рік, майже щотижня… Прикордонники сказали, що без підтвердження ТЦК не пропустять".

Коментарі у Telegram про ситуацію з виїздом чоловіків за кордон

Коментарі у Telegram про ситуацію з виїздом чоловіків за кордон

Користувачі кажуть, що черги утворилися як на в'їзд, так і на виїзд з України.

Люди пишуть, що стоять вже понад добу. Також зазначають, що черги утворилися, бо ті, кого не випускають, перекрили дорогу для тих, хто в'їжджає.

Коментарі у Telegram про ситуацію з виїздом чоловіків за кордон

Коментарі у Telegram про ситуацію з виїздом чоловіків за кордон

Крім того, один з Telegram-каналів оприлюднив відео, як багатодітного батька не випустили за кордон без довідки від ТЦК. На відео видно, як жінка у військовій формі повідомляє, що від 20:00 29 грудня нібито змінилися правила перетину кордону. І що тепер без довідки з ТЦК усіх розвертають та не дозволяють перетнути кордон.

Багатодітного батька не випустили за кордон без довідки від ТЦК

В ДПСУ підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК

Речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що через неодноразові підроблення документів прикордонники можуть вимагати від чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в документах про військовий облік.

"Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітністю, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах", - прокоментував він.

Де найбільші черги на кордоні 31 грудня

Як повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ, на кордоні України станом на 15:00 неділі, 31 грудня, у чергах на пунктах пропуску стоять 52 автобуси та 380 автомобілів.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" – 4 автобуси;

"Устилуг" - 70 л/а, 2 автобуси;

"Угринів" - 10 л/а, 4 автобуси;

"Рава-Руська" - 10 л/а, 6 автобусів;

"Грушів" - 50 л/а, 3 автобус;

"Краківець" - 120 л/а, 21 автобус;

"Шегині" - 1 автобус;

"Смільниця" - 20 л/а.

Нагадаємо, на кордоні України станом на 9:00 неділі, 31 грудня, у чергах на пунктах пропуску стояли 105 автобусів та 490 автомобілів.

Читайте також провідні новини дня: