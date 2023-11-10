Виїзд за кордон із людиною з інвалідністю: хто має право та які документи потрібні

Адвокатка пояснила, хто та з якими документами може перетинати кордон під час дії воєнного стану.

Одна з категорій військовозобов'язаних чоловіків (18-60 років), які можуть виїжджати з України — чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю.

Як виїхати за кордон з людиною, що має інвалідність, та які документи для цього потрібні, в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Яка група інвалідності для виїзду за кордон

Перетинати кордон чоловіки в віці від 18 до 60 років можуть у разі, якщо вони є особами з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи або супроводжують:

Дружину з інвалідністю будь-якої групи.

Виїзд дозволено на підставі свідоцтва про шлюб та документів, що підтверджують статус: пенсійне посвідчення, довідка медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Інвалідність батьків і мобілізація

Одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю І або ІІ групи.

Виїхати можна за наявності документів, що підтверджують інвалідність та родинний зв'язок, тобто свідоцтво про народження. Свідоцтва про шлюб, у разі супроводу одного з батьків дружини. Та документів, що посвідчують спільне місце реєстрації проживання: штампи в паспортах громадянина або довідка з ЦНАП про місце проживання.

“У разі, якщо місце реєстрації проживання з батьками різне, подається в пункті перетину Акт встановлення факту здійснення догляду за такою особою з інвалідністю”, — розповіла Марина Бекало.

У разі постійного догляду за людиною з інвалідністю I чи II групи.

У такому разі виїзд за кордон військовозобов'язаного можливий на підставі документів, що посвідчують інвалідність та довідки про отримання компенсації за такий догляд або Акта встановлення факту здійснення догляду.

Виїхати можуть також батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Виїзд дозволено на підставі свідоцтва про народження дитини та одного з документів: посвідчення про призначення соціальної допомоги з позначкою, що така дитина є особою з інвалідністю. Або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю. Або довідки лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю. Або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років.

Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи.

Виїхати за кордон можна на підставі свідоцтва про народження та документів, що підтверджують інвалідність.

Опікуни осіб з інвалідністю.

Виїзд за кордон таких військовозобов'язаних можливий лише на підставі рішення суду про визнання такою особи недієздатною та про призначення опікуна над нею.

“При цьому чоловік може самостійно перетинати кордон фізично не здійснюючи супровід вказаних категорій осіб за наявності зазначених вище підстав для перетину та документального підтвердження, за умови наявності також довідки про перебування таких осіб з інвалідністю на консульському обліку за кордоном”, — розповіла Марина Бекало.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі відповіли, чи дозволять виїжджати всім чоловікам за кордон під час дії воєнного стану.

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