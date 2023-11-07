Виїзд за кордон на власному або чужому авто: які документи потрібні

Усі документи для виїзду за кордон необхідно мати при собі у паперовому або пластиковому вигляді, не в “Дії”.

Якщо вам потрібно виїхати з України на власному або чужому автомобілі, треба мати певний перелік документів. Їх необхідно буде показати в пункті перетину кордону.

Які саме документи обов’язково треба підготувати, у коментарі сайту ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

Документи для виїзду на власному авто

“Якщо ви виїжджаєте на власному автомобілі, вам потрібен закордонний паспорт, водійські права, документи на автомобіль (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) і міжнародний поліс страхування, так звана “зелена картка”, — розповів адвокат.

За словами Ростислава Кравця, також може знадобитись поліс медичного страхування на водія та всіх пасажирів, які перебувають у автомобілі. Він має бути оформлений час подорожі.

“Фактично він потрібен, просто не завжди його питають”, — зазначив адвокат.

Крім того, існує вимога про розпізнавальний знак України на авто (UA).

“Якщо на номерних знаках немає літер "ЮА", обов’язково просять ще відповідну наліпку на автомобілі. Це стосується номерних знаків старого зразка, але таких вже практично не залишилося”, — пояснив Ростислав Кравець.

Документи для виїзду на чужому авто

Громадяни, які не є власниками авто, повинні мати такий самий перелік документів, як і власники, за винятком свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

“У разі, якщо ви не є власником авто, ви маєте зробити тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт). Його можна отримати у сервісному центрі. Коли ви повертаєтеся, протягом 10 днів, потрібно здати його”, — розповів Ростислав Кравець.

Щоб зробити тимчасовий техпаспорт, необхідно разом з власником авто звернутись до сервісного центру МВС. З собою треба взяти паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Довіреність на машину для виїзду за кордон

Нотаріально засвідчена довіреність від власника автомобіля також дає право на виїзд на цьому автомобілі з України, зазначив адвокат. Тобто можна зробити тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або довіреність.

Однак, як пояснюють у Міністерстві внутрішніх справ, довіреність на право керувати чужим автомобілем за кордоном буде дійсна за кількох умов:

Документ потрібно перекласти мовою країни, в якій будете перебувати;

Легалізувати документ у встановленому порядку (виконати процедури, які необхідні для визнання документа виданого в іншій країні — апостиль або консульська легалізація).

Ця процедура є складнішою, тому в МВС радять краще оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон.

Ростислав Кравець зазначив, що всі документи для виїзду за кордон необхідно мати при собі у паперовому або пластиковому вигляді, не в застосунку “Дія”.

Роз’яснення щодо того, як виїхати за кордон на власному або чужому авто, також можна прочитати на сайті МВС.

Раніше ми писали про те, що рух на українсько-польському кордоні ускладнено. Перевізники країни-сусідки оголосили страйк і перекрили рух вантажівок на в'їзд в Україну відразу на трьох пунктах пропуску: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець".

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