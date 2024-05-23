Виїзд за кордон під час мобілізації: кого випускають і які документи потрібні

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні для чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) діють обмеження на виїзд за кордон.

Від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно запрацювали нові правила, зокрема й щодо перетину кордону.

Далі розглянемо, хто з громадян призовного віку може виїжджати за кордон і які документи для цього необхідно мати з собою.

Так, передовсім виїжджати за межі України мають право чоловіки старше 60 років, адже в Україні вік військовозобов'язаних – від 18 до 60 років.

Крім того, серед громадян призовного віку затверджено ряд осіб, які мають право на виїзд.

Чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти

За кордон можуть виїхати чоловіки, близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Перелік документів для виїзду, крім закордонного паспорта:

документи, які підтверджують родинні зв’язки;

документи, які підтверджують факт загибелі або зникнення безвісти близьких родичів;

довідка про відстрочку від призову на військову службу (відповідна відмітка у військово-облікових документах), яка видається ТЦК або СП.

Зняті з військового обліку за станом здоров’я

Перелік документів для виїзду:

довідка від ТЦК про зняття з військового обліку за станом здоров’я;

військово-обліковий документ;

довідка про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби.

Тимчасово непридатні

Перелік документів для виїзду:

довідка про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії (ВЛК), що підтверджує статус тимчасової непридатності до військової служби строком до 6 місяців.

Чоловіки з інвалідністю I, II, III групи

Перелік документів для виїзду:

довідка форми №157-1/о;

посвідчення, що підтверджує статус людини з інвалідністю;

пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Водночас документ про інвалідність має бути отриманий саме в Україні. Якщо групу інвалідності призначили за кордоном, чоловік не зможе виїхати з України.

Важливо зазначити, що ящо чоловік має лише відмітку від ТЦК та СП “знятий з військового обліку” – це не підстава безперешкодно перетнути кордон. Оскільки вона не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби у ВЧ за станом здоров’я. Тому слід звернутися до ТЦК та СП по відповідні документи.

Чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю I або II групи або хворого родича

Перелік документів для виїзду:

відповідний висновок лікаря або документ, затверджений лікарсько-консультативною комісією.

Водночас перетнути кордон можна лише у супроводі хворого/людини з інвалідністю. Якщо чоловік намагатиметься перетнути кордон самостійно навіть за наявності усіх необхідних документів, то у виїзді буде відмовлено. Не випустять також, якщо чоловік виїжджає з України з метою догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Багатодітні чоловіки, що мають троє або більше неповнолітніх дітей

Перелік документів для виїзду:

свідоцтва про народження всіх дітей;

свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу;

рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Чоловік, який має трьох або більше дітей, може перетинати кордон без дітей, якщо на руках є відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії.

Якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, наприклад, має малюків від різних шлюбів, то повинен надати докази, що утримує їх:

рішення суду про аліменти;

довідку з виконавчої служби, яка підтверджує стан сплати аліментів.

Заборгованість зі сплати аліментах на понад три місяці позбавляє прав на відстрочку й перетин кордону.

Чоловіки, що самостійно виховують дітей

Перелік документів для виїзду:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або документ про визнання матері зниклою безвісти або оголошення матері померлою.

Чоловіки, що мають постійне місце проживання за кордоном

Перелік документів для виїзду:

паспорт з відповідною позначкою.

Зазначимо, що наявність віз іноземних країн не підтверджують постійного проживання в цих країнах. А отже, і не дають право виїжджати військовозобов’язаним громадянам України.

Чоловіки (військові), що їдуть на лікування, реабілітацію або навчання

Перелік документів для виїзду:

направлення на лікування за кордон;

лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає його на лікування.

Якщо військовослужбовець їде на військові навчання – про пакет необхідних для цього документів інформує військова частина, яка відправляє його за кордон.

Водії

Компанія, у якій працює водій, має мати ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. А інформація про таку організацію має бути обов’язково внесене до інформаційної системи Укртрансбезпеки.

Волонтери

Для чоловіків, які займаються волонтерською діяльністю передбачена програма “Шлях” для виїзду за кордон. Водночас вони також можуть подати документи про перевезення вантажів для ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги.

Залізничники та моряки

Для перетину кордону чоловік має працювати на міжнародних рейсах та надати разом зі стандартним пакетом документів:

трудовий договір;

лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Спортсмени та тренери

У цьому випадку виїзд чоловіків призовного віку можливий лише за рішенням Мінмолодьспорту про включення до складу учасників спортивного заходу чи змагання, або за листом міністра про участь цих осіб у змаганнях.

Чоловіки призовного віку, що працюють у сфері культури

Перелік документів для виїзду:

дозвіл від Мінкульту;

офіційний запит на виїзд;

запрошення від організатора заходу.

Важливо, що більшості військовозобов'язаних, окрім вказаних документів, потрібно мати з собою військово-обліковий документ.

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