Виїжджали під звуки вибухів: як вагітна жінка з трьома дітьми наважилась евакуюватися із Торецька

Спецпідрозділ поліцейських вивіз багатодітну родину з Торецька після потужного обстрілу російських військ, які вдарили по місту авіабомбами. Торецьку громаду, яка розташована неподалік ущент знищеного Бахмута, росіяни стирають з лиця землі. У громаді триває примусова евакуація, поліцейські, попри обстріли окупантів, на броньованих автівках вивозять родини з дітьми, яких волонтери доправляють до безпечніших регіонів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

В Торецьку залишаються 43 дитини

Російські окупанти стирають з лиця землі місто Торецьк. Після ударів по житлових будинках поліцейські переконують людей виїхати із зони бойових дій. У Торецькій громаді, попри постійні обстріли окупантів, залишаються три десятки родин із дітьми. Завдання екіпажу "Білі янголи" - вмовити батьків вивезти з цього пекла своїх дітей.

"Було 235. Зараз попрацювали ми, зараз лишилося 43 дитини на 29 родин", - каже поліцейський Бахмутського відділку поліції екіпажу "Білі янголи" Антон Пронь.

Авто "Білих янголів"

Родина з трьома дітьми виїхала з міста

Поліцейські також допомогли виїхати до безпечного регіону з Торецької громади трьом дітям разом із батьками. Відбувалося це під час обстрілів російської артилерії. Часто правоохоронці потрапляють під ворожий вогонь.

"Жінка вагітна, ми з ними довгий час спілкувалися, на евакуацію вмовляли. І нарешті вони згодилися, ми сьогодні евакуюємо", - каже поліцейський Віталій Букарєв.

Під час евакуації на малечу вдягають броню і каску, допомагають завантажити речі. Середній син багатодітної родини, 13-річний Артем, до пострілів ворожої артилерії вже звик. Найменший, трирічний Микита, від вибухів плаче. Тетяна на 9 місяці вагітності і не має належного медичного обстеження, бо лікарні в Торецьку розбиті окупантами.

В місті від минулого року немає води, електрики та газу. Жінка каже, що вона б хотіла жити в нормальних умовах, адже чекає на народження доньки.

Найстарший син жінки, 15-річний Максим, теж чекає на сестру. Вже обрав для неї імʼя - Вероніка.

Евакуація з Торецька

За рік роботи спецекіпажі "Білих янголів" урятували з-під завалів будинків сотні людей, евакуювали десятки родин із дітьми та доправили тонни вантажів гуманітарної допомоги місцевим. Ця робота з ризиком для життя триватиме до перемоги.

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Нагадаємо, у прифронтових районах Донецької області триває примусова евакуація, проте деякі батьки не поспішають вивозити звідти дітей і ховаються.

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