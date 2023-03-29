"Виїжджати не буду, бо прийшов сюди вмерти": священник УПЦ МП прокоментував виселення із Лаври (відео)

До 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі у зв'язку з розірвання договорів оренди. Проте більшість промосковських священників не мають наміру добровільно залишати територію лаври.

Так, священник, який представився архімандритом Полікарпом, у коментарі журналісту ТСН.ua сказав, що "виїжджати не буде, бо прийшов сюди вмерти".

"Я вивіз цінні для мене речі, які для мене історичні. Сам виїжджати не збираюсь, поки попід руки не виведуть… Виїжджати я звідси не буду, бо прийшов сюди вмерти", - відповів він.

Також на запитання журналіста про те, чи була сьогодні остання молитва в Києво-Печерській лаврі, він відповів заперечно.

"Наче я ще живий, то навряд чи сьогодні була остання молитва. Ми сьогодні від 6-ї ранку співали постові часи з кафізмами та поклонами, акафісти до Божої матері, вечірню, на якій співалися 24 стихіри з каноном преподобного Андрея, літургія була і сльозогінного газу не було", - резюмував архімандрит Полікарп.

Нагадаємо, один зі священників УПЦ МП заявив, що вони не збираються виїжджати з Києво-Печерської лаври попри розірвання договору про оренду приміщень.

ТСН.ua 29 березня слідкує за подіями в Києво-Печерській лаврі, оновлену інформацію читайте за посиланням.

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