Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Виїжджати не буду, бо прийшов сюди вмерти": священник УПЦ МП прокоментував виселення із Лаври (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2108
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Виїжджати не буду, бо прийшов сюди вмерти": священник УПЦ МП прокоментував виселення із Лаври (відео)

Фото: ТСН.ua

Представники УПЦ Московського патріархату 29 березня мають остаточно залишити Києво-Печерську лавру після розірвання договору на оренду.

До 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі у зв'язку з розірвання договорів оренди. Проте більшість промосковських священників не мають наміру добровільно залишати територію лаври.

Так, священник, який представився архімандритом Полікарпом, у коментарі журналісту ТСН.ua сказав, що "виїжджати не буде, бо прийшов сюди вмерти".

"Я вивіз цінні для мене речі, які для мене історичні. Сам виїжджати не збираюсь, поки попід руки не виведуть… Виїжджати я звідси не буду, бо прийшов сюди вмерти", - відповів він.

Також на запитання журналіста про те, чи була сьогодні остання молитва в Києво-Печерській лаврі, він відповів заперечно.

"Наче я ще живий, то навряд чи сьогодні була остання молитва. Ми сьогодні від 6-ї ранку співали постові часи з кафізмами та поклонами, акафісти до Божої матері, вечірню, на якій співалися 24 стихіри з каноном преподобного Андрея, літургія була і сльозогінного газу не було", - резюмував архімандрит Полікарп.

Нагадаємо, один зі священників УПЦ МП заявив, що вони не збираються виїжджати з Києво-Печерської лаври попри розірвання договору про оренду приміщень.

ТСН.ua 29 березня слідкує за подіями в Києво-Печерській лаврі, оновлену інформацію читайте за посиланням.

Читайте також:

Духівництво МП залишає Києво-Печерську лавру: чи все залишилось на місцях

Духівництво МП залишає Києво-Печерську лавру: чи все залишилось на місцях

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2108
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація