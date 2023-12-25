Війна 2023 року: знищення ПВК "Вагнер", битва за море та "м'ясні штурми" окупантів

Українські захисники за кілька днів збили аж 5 російських винищувачів. Такого не було від весни, а тому окупанти почали вигадувати різні версії, як це могло статись.

Про черговий рік війни та ситуацію на фронті - у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Радіонової.

2023 рік почався оптимістично, Україна провела вдалі контранступи на Харківщині та Херсонщині, а західні партнери обіцяли нову бронетехніку для чергових наступальний операцій.

ЗСУ на фронті

Розбита російська колона під Вугледаром

У військовому плані 2023 рік можна поділити на кілька етапів. Від лютого до березня ЗСУ були в пасивній обороні. Тоді у лютому під Вугледаром сталася одна з найганебніших поразок росіян. Лише за один бій вони втратили 30 одиниць бронетехніки. Їх знищили ще до того, як вони дісталися лінії зіткнення.

Його назвали найбільшою одномоментною поразкою російської армії за всю війну в Україні. Тоді у лютому у боях за Вугледар ворог втратив всю елітну 5000 бригаду морпіхів і 130 БМП та танків.

Бій з окупантами з камери 21-річного захисника

Контактний бій з окупантами. Відстань до ворога всього 5 метрів. Напарник заряджає. А "Хижак" сам епічно відбився від групи окупантів. Ще й знищив ворожу БПМ.

Тоді у лютому цей бій перевернув свідомість багатьох українців. Далі окопних боїв ставало ще більше – навесні ворог почав шалені м’ясні штурми під Бахмутом.

"М'ясні штурми" Бахмута

Під Бахмутом наші хлопці "косили" ворога тисячами. Кладовища "вагнерівців" на Росії росли в геометричній прогресії. По суті Бахмут став кінцем для ПВК Пригожина, а потім і для самого кухаря Путіна.

"Це була сильна ПВК.. Вони виконували сильні завдання. І я вважаю, що оця битва призвела до їх падіння", - каже Роман Костенко.

ПВК "Вагнер"

Влітку українські воїни просувалися на флангах Бахмута. Звільнили Андріївку та Кліщіїївку. Окупанти ж атакують Авдіївку.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався влітку. Всі дії розглядалися під мікроскопом. Був витік інформації про наші плани в США. Ще до почату прориву головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав: "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу".

Валерій Залужний

Та ритм військової допомоги союзників перетворив план блискавичного контрнаступу на затяжні тактичні бої. Заводи на заході не були готові до масштабів битв Другої світової . F-16 ми чекаємо досі.

Воїни прорвали першу лінію оборони звільнили кілька сіл. ЗСУ вклинилися на 30 кілометрів і згодом контрнаступ зупинився.

Битва за море

Вперше за час війни на згорів російський підводний човен "Мінськ"

"Це надсерйозний успіх ЗСУ, який можна порівняти з успішною атакою на крейсер "Москва", - каже військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Знищення російського підводного човна

Підбили "Оленегорський горняк". Добралися наші навіть до штабу Чорноморського флоту Росіїї та його командира Володимира Соколова.

ЗСУ били по Кримському мосту, Севастополю, Керчі та західному Криму. Дотягувалися до цілей і повітряними дронами, і морськими. Били і далекобійними Storm Shadow, і вперше успішно випробували власну далекобійну ракету.

Також ЗСУ знищили російську систему ППО С-400. Морпіхи продовжують героїчно тримати плацдарм на лівому березі. Ми оголосили про створення морської коаліції з Великобританією. Вона має допомогти з флотом та захистом зернового коридору.

Диверсії на території РФ

Російські добровольці 2023 року проводили операції у Брянській області РФ. Також українські безпілотники долітали до Москви і далі.

У червні та листопаді загорявся пороховий завод у Тамбовській області. Завод у Брянську, де виготовляють деталі для "Іскандерів" та "Калібрів" атакували безпілотники. Вибухало на російській залізниці в Сибіру. Горіли і літаки, і склади. Щонайменше два з половиною десятки літаків на російських аеродромах було знищено чи пошкоджено.

У лютому за допомогою квадрокоптерів на військовому аеродромі "Мачулищі" намагалися підірвати А-50. Це дало результати - російські носії ракет втекли далеко від кордону з Україною.

Українська система ППО

У травні над Києвом вперше була знижена гіперзвукова ракета "Кинджал". Це робота Patriot. Їх цьогоріч отримали вже кілька.

У 2024 році Україна виділить безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва. Зараз уже очевидно, що війна швидко не закінчиться.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Як ЗСУ протягом року змушували ворога скаженіти від люті!

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію у Роботиному і хто контролює селище.

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