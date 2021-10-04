Війна антен: ефір прифронтової зони на Донбасі заповнений російською пропагандою

Російське телебачення поруч з окупованими територіями Донбасу – доступне і безкоштовне.

Жителі прифронтової зони на Донбасі позбавлені можливості отримувати достовірну інформацію, бо українські медіа мінімально присутні в ефірі. У телевізорах та радіоприймачах тут - цілковите засилля ворожої пропаганди.

Про те, чому виникла така ситуація і що робитиме держава для перемоги в інформаційній війні, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Українські громадяни, які проживають поруч з окупованими територіями Донбасу, потерпають від обстрілів проросійських бойовиків, але слухають та дивляться - російське. Українські канали сюди “не добивають”. Тому тюнери, які налаштовані на російські канали, тут ледь не в кожному помешканні.

До окупованої Горлівки від підконтрольного Україні селища Нью-Йорк - всього 10 кілометрів. Але по обидва боки лінії розмежування люди фактично отримують одну й ту саму картинку. І здебільшого – не українську.

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Мешканець українського Нью-Йорка Дмитро Фірсков каже, що за доступ до українських каналів треба платити кабельним та інтернет-провайдерам. Інакше звичайна антена їх не ловить. Супутник – закодований. А от російське телебачення у прифронтовій зоні – доступне і безкоштовне.

“Багато хто з пенсіонерів не може собі дозволити оплачувати супутникове телебачення. Не у всіх пенсіонерів є доступ до айпі-тв та інтернет-тв. І вони включають те, що у них показує, і дивляться російське телебачення”, - пояснює він.

На лінії розмежування живуть десятки тисяч людей. Війну за їхні мізки Україна цілковито програє. Те, що світогляд жителів Донеччини формує пропаганда росіян, визнають навіть місцеві посадовці.

Телевежу на підконтрольній Україні території неподалік Слов’янська знищили під час бойових дій. Зараз її відновили, але вона вдвічі нижча за ту, що в Донецьку. Тож Україні не вистачає потужності для протидії противнику по всій лінії розмежування. До того ж наші закони не адаптовані під інформаційну необхідність.

За словами голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим’юк, привезені передавачі з Канади неможливо розмитнити, а не те, що поставити.

“Зараз зіткнулися з проблемою що необхідно ж іще пройти для цих передавачів сертифікацію...” - нарікає вона.

В Нацраді кажуть, що виправити ситуацію намагаються через обговорення ситуацій, які виникають, з урядовцями та парламентарями. Але проблема мовлення українських каналів на Донбасі на восьмому році війни залишається однією з найболючіших.

Новини зі Сходу: жителі прифронтової зони позбавлені можливості отримувати достовірну інформацію

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