Війна Близькому Сході: що відомо про обстріли Гази та чого вимагає Ізраїль від ХАМАСу

Арабські ЗМІ повідомили, що Ізраїль та ХАМАС домовитися про обмін полоненими. Мінятимуть у форматі: сто дітей і жінок з одного боку на сто дітей та жінок з іншого. Про це вдалося домовитися за посередництва Катару. Офіційного підтвердження цієї інформації паки що немає. Війна Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС, що тримає під контролем Сектор Гази, триває більш як місяць.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Обстріли Сектора Гази

Ізраїль у Газі атакував подвір'я шпиталю Аль-Шифа, де ховалась велика кількість людей. Ізраїль ж наголошував, що там були і терористи ХАМАСу. Після бомбардування там загинуло 13 людей.

Проблема швидкої евакуації такої кількості людей і в тому, що в Секторі Гази майже немає пального, і в тому, що центр та південь Сектору, куди пересуваються люди - теж під постійними обстрілами.

Сектор Гази під ізраїльськими авіаударами / Фото: Getty Images

У всьому світі відбувають протести на підтримку Палестини

Вулицями найбільших міст світу котяться протести, які вимагають негайного зупинення війни. І зупинення допомоги Ізраїлю - зокрема американської. Палестину вимагають звільнити. Щоправда найвідоміший по всьому світу слоган: "from the river to the see".

"Від річки до моря Палестина буде вільна" - символізує палестинський контроль над усією територією Ізраїлю від річки Йордан до Середземного моря. Що при цьому має статися з євреями - протестувальники в західних країнах не кажуть.

Завтра в Лондоні оголошено найбільший марш за останні тижні, поліцію аби підтримувати порядок, скликають з околиць, бо власної у столиці Великої Британії не вистачає.

Чого хоче Ізраїль

Уряд Сполучених Штатів, який перші тижні беззаперечно підтримував Ізраїль, останні дні наголошує на тому, що військові мають пам'ятати про міжнародне гуманітарне право.

На це прем'єр Ізраїлю з екранів найбільшого прореспубліканського телеканалу Америки підкреслює: жодного припинення вогню до звільнення двохсот сорока заручників, яких уже більше місяця утримують бойовики ХАМАСу.

Сектор Гази / Фото: Associated Press

"Зараз в Секторі Гази залишаються кілька десятків наших дітей, на очах у деяких із них вбили батьків. Ці людські потвори викрали їх і утримують у себе. Як батько я питаю у світу - який батько припинив би шукати своїх дітей? Для мене кожен з цих дітей - мій. І я не зупинюся, доки їх не витягну", - каже міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Що буде із Сектором Гази після війни

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас, з яким раніше говорив держсекретар Сполучених Штатів сьогодні заявив, що готовий взяти Сектор Гази під контроль після того, як Ізраїль закінчить бойові дії, але наполягає: це має бути частиною політичного рішення. Воно відоме під назвою "дві держави для двох народів", підтримане ООН і передбачає створення окремої Палестинської держави в кордонах 1967-го року зі столицею в Східному Єрусалимі.

Поки що немає жодних ознак, що Ізраїль, який тримає Східний Єрусалим під безпековим контролем - на це погодиться. Однак прем'єр Нетаньягу неодноразово повторював, що не збирається вчергове окупувати Газу - досі невідомо, що збирається робити з цією територією Ізраїль після того, як оголосить війну закінченою.

Нагадаємо, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

