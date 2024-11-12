Війна чи перемовини?: до чого готується Путін і коли можливий масований обстріл

На фоні того, що останнім часом стало більше заяв про ймовірне припинення вогню та війни, але кількість атак "Шахедів" напередодні тисячної доби від початку повномасштабного вторгнення збільшується, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку про те, як можуть розгортатись події найближчим часом.

"Є дві прості відповіді. Все йде до початку мирних переговорів, але ніхто, підкреслюю — ніхто не знає того, коли та як вони розпочнуться", — каже експерт.

Та продовжує: "Все, що зараз відбувається на сторінках західної, особливо американської преси — я б назвав це навколопереговорною метушнею. Причому хаотична метушня, яка свідчить про те, що на даний момент у Трампа, який хоче розпочати переговори про завершення війни в Україні, чіткого, вже визначеного плану завершення війни і стратегії переговорів немає. Просто немає".

На думку Фесенка, те, що з’являється то одна інформація, то інша — це свідчить про те, що поки що немає ніякого чіткого, тим більше офіційного плану.

Не протягом 24 годин

"Зверніть увагу щодо стратегії про те, коли та як починати переговори. Які є суперечки. Сьогодні з’являється інформація від речника штабу Трампа про те, що останній хоче посадити за стіл переговорів Україну та Росію в день своєї інавгурації. Але нагадаю, що декілька днів тому, після перемоги на виборах в США лунала зовсім інша інформація. Не про завершення війни за 24 години, що лунало під час виборів. Зараз ніхто не буде згадувати про 24 години. Це красива гучна риторика і не більше. Лунала інформація про те, що Трамп хоче розпочати переговори про завершення війни вже найближчим часом і завершити їх вже до своєї інавгурації", — каже Володимир Фесенко.

За словами експерта, це прямо протилежна інформація.

"Це теж свідчення того, що немає жодного чіткого уявлення про те, коли, як та на яких умовах та в якому форматі розпочинати ці переговори. Навіть історія з публікацією та подальшим спростуванням про телефонну розмову Трампа з Путіним свідчить, що йдуть специфічні статусні ігри між Трампом та Путіним. Навіть їм важко розпочати пряму офіційну комунікацію між собою. Це свідчить про серйозні розбіжності інтересів, а це, до речі, добре для нас", — припускає Фесенко.

До цього він додає, що вважає нещодавню заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска дивною.

"Щодо заяви Туска про дату припинення вогню, то це дуже дивна заява особливо для такого досвідченого політика як він. Я поясню те, в чому дивність та нереалістичність. Дату припинення вогню не може визначити Трамп. Ця дата може бути предметом домовленості. Про це треба домовлятися. В односторонньому порядку неможливо оголосити. Тим більше — країні, яка не приймає участі у війні. Дуже дивно, що Туск робить такі заяви, які, м’яко кажучи, суперечать логіці переговорного процесу. Поки що все йде до переговорів, але до завершення війни справа не йде", — каже Фесенко.

До цього він додає, що атаки "Шахедів" та тренування російських літаків — це військовий та психологічний тиск на Україну.

Крім того, за словами Фесенка, відсутність масованих ракетних атак по Україні вже понад два місяці може свідчити про те, що все ж таки є певні домовленості саме щодо ракетних ударів.

Експерт не виключає, що західні партнери України не дають Україні дозвіл бити далекобійними іноземними ракетами вглиб Росії в обмін на те, що Росія не гатитиме по українській енергетиці.

Можливо, готуються до обстрілу

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua припустив, що окупанти, на його думку, готуються для масованого ракетного обстрілу.

"Готуються. Ми мали можливість спостерігати протягом майже трьох років, коли російська авіація вилітає, не робить пострілів, але здійснює віражі та повертається на свої авіабази. Це (зліт носіїв ракет зранку 11 листопада — Ред.) може бути підготовка, тренування перед основними ударами. Це не щось інше, це — класичні маневри, які вони постійно виконують. Я думаю, що вони будуть використовувати для ударів той період, коли будуть затяжні морози. Можуть готуватись до морозів, які протримаються тиждень-два. Саме в такі моменти, коли буде перенавантаження для нашої енергосистеми, вони можуть вдарити", — каже експерт.

За оцінками Коваленка, удар може бути комбінованим, але через проблему з носіями саме ракет, путінська армія може запустити одночасно в межах 50-70 одиниць.

До цього Коваленко також додає, що до кінця січня, поки не пройде інавгурація Дональда Трампа, ймовірно, що в зоні бойових дій в Україні значних змін на краще очікувати не варто. "Ситуація буле тільки інтенсифікуватися", — резюмує аналітик.

Скандальна розмова Путіна з Трампом: у Кремлі спростували дзвінок

Раніше повідомлялось про те, чи готує Путін найпотужніший ракетний удар по Україні.

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