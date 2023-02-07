Війна дала поштовх в розвитку міста: як змінилось Рені, від якого йде “дорога життя”

Від початку повномасштабного вторгнення Росії місто Рені на Одещині стало транзитним хабом усіх вантажів, що рухаються з Європи на південь України та у зворотному напрямку. Місцевий порт, який стояв занедбаним довгі роки, нині встановлює рекорди. До двадцяти тисяч місцевого населення додалися майже чотири тисячі вимушених переселенців, які втікали від війни і знайшли тут нову домівку, йдеться в ТСН.

Пані Оксана готує національне молдавське блюдо «Гозлумелі, яким у лютому 2022 пригощали українців, які тікаючи від війни, опинялися в довгих чергах на кордоні. До смаку воно стало і вимушеним переселенцям, розповідає господиня. Її місто, розповідає пані Оксана, дуже змінилося за цей рік. В багатьох сім’ях є ті, хто зараз на передовій. Її двоюрідний брат - льотчик - загинув в перші дні повномасштабного вторгнення. Але, каже, як не дивно, з війною в містечко ніби влилися нові сили. “У людей не було тут роботи, у нас були тільки підприємці, магазини, ринок, і як не дивно, через цю біду в нашому місті у людей з'явилася робота”, - каже жінка.

Рені стало справжнім транзитним хабом. Тисячі вантажівок йдуть у його порт, який теж почав стрімко розвиватися. В місті збільшилося населення, з’явилися двогодинні затори. Врешті - довелося міняти усю комунальну систему. “У нас на місто був один сміттєвоз, справлялися якось, а тут такий обсяг. Потім почався вал фур, до п'яти тисяч фур, ніхто не був готовий - ні поліція, ні ми, знову ж таки починали вчитися”, - каже міський голова Ігор Плєхов.

Нині морський порт Рені переробляє вантажів вшестеро більше, ніж у довоєнний час. Фури стали чи не головною проблемою міста - щоб вони не скупчувалися, довелося пришвидшувати роботу порту. “Ми дуже спростили процедуру заїзду фур. Агенти, експедитори надають нам листи, списки і автівки заїжджають автоматично, а до цього кожен водій повинен був занести там у паперовому вигляді усі документи”, - поясн.є заступник голови АМПУ Дмитро Барінов.

Проте потік настільки великий, що навіть на Дунаї з’явилися затори з суден, тож разом з єврокомісією та сусідньою Румунією в Рені нині працюють над прискоренням проходу суховантажів.

Оновлюють Рені й переселенці, через яких його населення збільшилося на 20 %. В середмісті з’явилися нові кав’ярні, а в готелях майже не буває вільних місць. Люди, які знайшли тут нове життя, із здивуванням відкривають Бессарабію. Аби допомогти їм - у краєзнавчому музеї терміново закінчили довготривалий ремонт.

Та мрія місцевих, щоб і давні жителі Рені і нові якнайшвидше зібралися разом за переможним столом. “Не важливо, що буде на столі, важливо, хто буде. У кожного, хто, де воює і чим займаються для країни. Ми живемо з надією, що ми переможемо і що в нас настане мир і все буде в нас добре”, - каже пані Оксана.

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