Війна до 2030-го: невтішний прогноз демографа для України, і що буде з чисельністю населення

Війна до 2030 року — народжуваність на низькому рівні, смертність залишатиметься підвищеною, міграція за кордон зберігатиметься

Українців, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, попереджають про наближення часу, коли їм доведеться робити важливий вибір — просити дозвіл на проживання у країні перебування або повертатися додому. У Мережі все частіше повідомляють, що тимчасовий захист для наших громадян можуть припинити, мовляв, Україна та ЄС уже узгоджують такий план. Додатково на демографічну ситуацію тисне нещодавнє рішення про дозвіл на виїзд молодим чоловікам віком 18–22 роки.

Чи варто панікувати і коли насправді воєнним мігрантам з України доведеться робити вибір, хто може першим повернутися додому, які це несе плюси та мінуси для демографії, та чи можливо зупинити відтік молоді — на ці та інші питання ТСН.ua відповів Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Олександр Гладун

Продовження директиви ЄС та чутки про її скасування

— Українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть втратити право на тимчасовий захист. Про це раз по раз заявляють медіа, нібито Україна та ЄС уже узгоджують такий план. Якщо таке станеться, як це може позначитися на демографічній ситуації в Україні?

— Юридично статус тимчасового захисту регламентований директивою ЄС ще 2001 року. Після закінчення Югославських війн у Європейському Союзі була розроблена директива №2001/55. Вона регламентує, як поводитися в ситуаціях, коли відбувається війна, як це сталося через агресію Росії проти України.

До речі, ця директива жодного разу не була активізована з 2001 по 2022 рік, її було введено в дію 4 березня 2022 року по відношенню до громадян України. Відповідно до цього документу, тимчасовий захист надається біженцям на термін до трьох років. Але у випадку російсько-української війни цей захист діє вже чотири роки і продовжений за рекомендацією Ради ЄС до 24 березня 2027 року.

Але поки невідомо, чи буде після цієї дати діяти ця директива, тому країнам ЄС рекомендовано розглянути питання та запропонувати нашим громадянам повернутися додому, або щоб кожна країна розглянула можливість надання дозволу на проживання відповідно до свого законодавства.

Буде це реалізовано чи ні — ми ще не знаємо. Багато що залежатиме від перебігу війни, її інтенсивності. До речі, призупинення бойових дій не впливатиме на актуальність цієї директиви до 2027 року. Тобто вона продовжить дію, незважаючи на призупинення активної фази війни. Принаймні, такою є ситуація на сьогодні.

Повернення мігрантів: плюси для демографії та чинник зайнятості

— А як це вплине на демографію в Україні?

— По-перше, ми зацікавлені в тому, щоб наші громадяни повернулися додому. Тому, якщо таке повернення людей відбудеться, то, відповідно, у багатьох демографічних питаннях ми, швидше за все, отримаємо плюс. Але все залежатиме від того, які саме вікові групи повернуться і чи є у цих людей місце, куди повертатися, чи не зруйновані війною їхні домівки.

По-друге, за кордоном зараз багато українців саме працездатного віку, і багато залежить від того, чи є у громадян перспектива для роботи в Україні. Якщо українці вже почали працювати за кордоном і мають вирішені питання з житлом, то є висока ймовірність, що вони, подаватимуть документи для отримання дозволу на проживання у країнах перебування.

— А який відсоток українців може вирішити залишитись за кордоном?

— Наразі я не можу чітко сказати, які саме складуться пропорції, але те, що частина людей повернеться додому — так. Тим більше, що й зараз уже окремі країни проводять активну політику щодо залучення наших громадян на свій ринок праці або спонукають до переходу на самозабезпечення.

— Будуть висилати примусово?

— Ніхто примусово зі своїх країн наших громадян не висилатиме, але тим не менш, десь вони зменшують розмір допомоги, а десь, як у Чехії, працездатним людям дається термін на працевлаштування, і якщо вони цього не роблять, втрачають право на соціальне житло і будуть змушені за нього платити. Або ж — вертатися додому. І це нормально — йде стимулювання людей до праці та залучення до місцевої економіки.

Наприклад, у Швейцарії вже не розглядають і не надають притулок українцям, які проживають у західних регіонах України. Швейцарці вважають, що там більш-менш безпечно і таким громадянам притулок не надають. Тобто кожна країна вже починає виробляти свою політику відносно українських вимушених мігрантів.

Поляки досить активно залучають українців на свій ринок праці. Є певні відомості, що приблизно десь до 70% українців працездатного віку вже працевлаштовані у Польщі. А от у Німеччині цей відсоток значно менший, десь плюс-мінус на рівні 30%. Тому така ситуація є досить неоднозначною і ця неоднозначність, крім того, що це буде рішенням окремих країн, безумовно обумовлена самою війною в Україні, її перебігом, інтенсивністю і всім комплексом проблем, які з нею пов’язані.

— Чи вигідно це державі Україна і чи стане таке рішення країн-сусідок поштовхом для українців повертатися додому?

— Так, гадаю, що це може стати поштовхом. І в цілому, Україні це вигідно. Особливо в тому, що більшість людей, які зараз за кордоном, — саме люди працездатного віку, їхнє повернення буде дуже корисним для України.

З іншого боку, активне залучення іноземців на український ринок праці може призвести до того, що частина робочих місць в Україні будуть зайняті «чужинцями», і люди просто не захочуть повертатися, бо їм не буде де працювати. Це теж може дуже сильно вплинути на рішення людей.

Наміри повернення та «ефект тривалого конфлікту»

— А скільки українців уже готові повернутися додому? Можливо, є свіжі дослідження?

— Дослідження постійно проводяться і є доволі різні результати. Але для того, щоб робити висновок щодо конкретного дослідження, треба дуже ретельно вивчати методологію проведення обстежень: як формувалася вибірка, який рівень відповідей, тому що це не суцільне дослідження. В основному, це онлайн-опитування або через телефон. Тому розповсюдити їх на генеральну сукупність дуже важко. Загалом, якщо усереднити, то цифра коливається десь на рівні 50%. Тобто 50% наших громадян можуть повернутися.

Але ж, знову-таки, головний чинник для цього — умови закінчення війни, наявність у людей житла та роботи. У цьому сенсі нічого не змінюється, але проблема полягає у тому, чим довше триває будь-який конфлікт чи війна, тим менше людей повертається. Тривалий конфлікт сприяє тому, що все більше людей адаптуються на новому місці, і відсоток охочих повертатися буде знижуватися з кожним роком.

— Як ви гадаєте, чи можуть українці масово отримувати дозволи на проживання у інших державах, щоб тільки не повертатися додому, поки триває війна?

— Дозвіл на проживання ще не означає набуття іншого громадянства. Тому наші люди, які за кордоном, залишатимуться українськими громадянами, але вони матимуть право проживати у цій країні, працевлаштовуватися, а їхні діти ходити до школи, вищих навчальних закладів тощо. Тобто для українця у цій країні не буде проблем, врешті їх і зараз немає, бо якщо туди хтось прибуває з України легально, їм не потрібно отримувати різних дозволів, такого для українців немає — усі процедури спрощено.

Щодо набуття громадянства, то це відбувається згідно з внутрішнього законодавства конкретної країни у різні терміни. У середньому це близько 5 років проживання на цій території з вимогою не порушувати місцеве законодавство. Наприклад, у Швейцарії порушення правил дорожнього руху може бути підставою для відмови набуття громадянства цієї країни. Там за цим дуже пильно стежать.

Зараз багато країн збільшують термін проживання, і у деяких він триває до 10 років. Тобто 5-10 років наші люди будуть залишатися громадянами України і лише потім зможуть претендувати на громадянство іншої держави.

Міграційні потоки та «польське питання»

— Які категорії наших громадян, за таких умов, можуть повернутися додому швидше, а які пізніше?

— Зараз важко сказати щодо категорій. Все залежить від того — мають вони роботу у країні перебування чи ні. У перспективі розмір допомоги українцям буде скорочуватися — це стовідсотково. Якщо у наших мігрантів буде ресурс для проживання, вони будуть намагатися залишатися, а якщо ні, то повертатимуться. Тобто тут багато залежатиме від матеріального чинника.

— Чи вдасться Україні оминути негативних тенденцій під час післявоєнних «зустрічних міграційних потоків», коли частина жінок з дітьми повернуться до України, а частина чоловіків поїдуть до своїх сімей за кордон. Принаймні, якщо жінки повернуться з дітьми додому, то і чоловікам після повернення з фронту не буде потреби виїжджати за кордон?

— Я гадаю, що у випадку, якщо частина українських жінок повернеться додому, то, швидше за все, цей «зустрічний потік» буде трохи меншим, але він буде.

Врешті, все залежить від того, які категорії громадян будуть повертатися, і яким залишився стан сімейних стосунків у цих людей, чи не розпалися їхні сім’ї. Тобто дуже багато чинників впливатимуть на інтенсивність та розмір цих потоків. У цьому питанні зараз дуже багато невизначеності. І говорити про це можна виключно теоретично, оскільки реальність може бути зовсім іншою.

Відтік молоді 18–22 роки: «ефект доміно» та ризики

— Чи можливо якось зупинити виїзд за кордон молодих чоловіків категорії 18-22 роки? Чи потягне це за собою «ефект доміно», коли за молодими хлопцями виїдуть їхні дівчата, матері та цілі родини?

— Я думаю, що ніхто вже не буде відміняти це рішення щодо дозволу виїзду за кордон хлопцям віком 18-22 роки.

Це було політичним рішенням, і навряд чи його будуть скасовувати. Тобто виїзд молоді буде продовжуватися. У мене до цього рішення негативне ставлення, але, на жаль, такою є наша реальність.

Щодо того, чи потягнуться за юнаками за кордон їхні дівчата, то вони й так могли це зробити, і проблем щодо цього не було. Тому навряд чи виїзд хлопців спричинить ріст виїзду дівчат.

Якщо юнак виїжджає за кордон, рятуючись від війни, то для того, щоб запросити до себе дівчину, йому потрібно хоча б працевлаштуватися і вирішити питання з житлом. А просто запрошувати приїхати «в нікуди», я гадаю, що це не спрацює. А от батьки цих юнаків можуть наважитися на переїзд, якщо ці люди вже стратегічно вирішили для себе змінити місце проживання. А якщо батьки залишаться в Україні, це дає шанс, що молода людина все ж колись повернеться додому.

— Цікаву думку озвучили польські політики, мовляв, найкраща «зброя для України» — це повернення чоловіків, які замість захисту держави обрали виїзд до Польщі. Як ви гадаєте, таке повернення можливе, чи це просто слова польських політиків?

— У Польщі «українське питання» дуже політизоване, і там часто лунають подібні заяви. Щодо примусового виселення наших хлопців, то я думаю, що цього не буде. Свого часу наша влада навіть зверталася до багатьох країн Європи, але їй відмовили, сказали, що ніхто цим займатися не буде.

Тому, скоріш за все, у правовому полі поляки нічого робити не будуть. Їм це невигідно з економічної точки зору, бо дуже багато наших людей працюють у Польщі, інтегровані у місцеву економіку. Окрім того, дуже велике число нашої молоді навчається у Польщі, як у вищих навчальних закладах, так і професійних, а значна частина з них сплачує кошти за навчання. Полякам видворення українських чоловіків невигідне.

Скоріш за все, заяви польських політиків — лише заяви заради рейтингів. Хоча, якщо польська сторона почне реально скорочувати допомогу або змінювати умови перебування для українців, посилаючись на рекомендації Ради ЄС, то, можливо, частина українських громадян буде покидати країну. Але, я вважаю, вони не повернуться до України, а поїдуть у сусідні країни Європи.

Прогноз: демографічний вплив війни на виснаження

— Чи може Україна більш жорстко контролювати виїзд громадян за кордон? Як ви вважаєте, чи доцільно ввести заборону на виїзд за кордон для людей із відносно безпечних регіонів, західних областей?

— Навряд чи у нас будуть приймати якісь жорсткі рішення. Для цього я не бачу, передусім, політичної волі. У нас політична воля була реалізована лише у сенсі, що її навпаки послабили, коли дозволили виїзд за кордон чоловікам у віці 18-22 роки. Тому навряд чи будуть робити більш жорсткими умови виїзду.

Так, це могло б мати логіку. Бо ж багато людей живе у Києві, куди регулярно прилітає балістика, багато людей живе у Харкові чи Одесі, які тероризують російські «Шахеди». Є люди, які адаптуються до екстремальних умов, і є люди, які не адаптуються або ж ті, хто раніше дуже хотів за кордон, а зараз просто скористалися можливістю.

— Деякі експерти кажуть, що війна в Україні може тривати ще 5 років і перейти у 2030 роки. Чи досліджував ваш інститут такий розвиток подій і якою буде демографічна ситуація в Україні в умовах війни на виснаження?

— Коли ми складаємо демографічні прогнози, то робимо свої розрахунки, закладаючи у них різні сценарії. Сценарії в основному залежать від тривалості війни. Тому так, в один із прогнозів ми закладали сценарій, що війна закінчиться у 2030 році, і як це вплине на демографічну ситуацію в Україні.

Якщо про це дослідження казати узагальнено, то чим довше триватиме війна, тим гіршою буде демографічна ситуація в країні. Тобто народжуваність у нас і так буде на низькому рівні, смертність підвищеною, міграція за кордон зберігатиметься, а перспективи для повернення мігрантів зменшуватимуться. Чим довше триває війна — тим гірше для країни.

— А прогноз саме після 2030-х років робили? Наприклад, на 2035–2037 роки?

— Робили. Розраховували, здається, до 2050 року. Це були прогнози для різних ситуацій. Дані невтішні, чисельність населення України буде все рівно скорочуватися. Тому основним завданням для демографічної політики є передусім стабілізація чисельності населення та стабілізація демографічних процесів. Але, знову ж таки, на це держава суттєво зможе впливати тільки після закінчення війни чи активних бойових дій. На жаль, в Україні триває жорстока війна — гинуть люди, і тут нічого не зробиш.