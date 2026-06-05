Війна до 2036 року та удари по Києву: що приховує Кремль за трьома сценаріями затяжної "СВО"

Що приховує Кремль за трьома сценаріями затяжної війни

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Росія знову намагається залякати Україну затяжною війною та планами захопити Київ, Харків та Одесу до 2036 року. Про це йшлося під час Міжнародного економічного форуму у Петербурзі, де російські радикали презентували сценарії можливого геополітичного майбутнього РФ.

Показово, що форум відбувався на тлі пожеж, спричинених ударами українських дронів. Наразі невідомо, чи були озвучені прогнози узгоджені з російським диктатором, проте самі автори поділяють їх на «хороший», «інерційний» та «поганий» для Росії.

Три сценарії Кремля: від окупації до розпаду РФ

Сценарій до 2036 року, який росіяни називають «хорошим», включає окупацію Києва, Одеси, Харкова та інших українських міст — тобто їхню перемогу над Україною, а також розпад ЄС.

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Натомість «поганий» прогноз передбачає військову поразку Росії у війні, вступ України до НАТО, втрату впливу Кремля на пострадянські країни до 2036 року та «колонізацію Росії» до 2050 року.

«Інерційний» план до 2036 року базується на застосуванні Росією ядерної зброї, якщо військова ситуація в Україні залишиться незмінною або війна триватиме нинішнім шляхом.

Чому росіяни заговорили про програш у війні

На думку військового експерта Ігоря Романенка, показовим у цій історії є те, що у варіантах, які обговорюють росіяни, окрім бравурних реляцій та гасел про захоплення України, вперше з’явився песимістичний варіант — програш самої Росії.

«До цього моменту вони навіть не натякали на варіант програшу у війні. Тому це і є дуже важливий показник. Росіяни вимушені про це говорити, а змушують їх до цього саме дії Сил оборони України. Гадаю, що у такий спосіб соратники Путіна вже почали готувати свій «глибинний народ» до різних можливих варіантів, скоріше негативних для них. Але на поточний час їхнє завдання наступне: як би не склалася ситуація до кінця цього року, вони хочуть подавати все як власну перемогу», — розповідає ТСН.ua військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Він додає, що якраз щодо безумовної перемоги Росії у цій війні є велике питання.

«На це вказує те, що у травні наступальна операція росіян, як і в цілому їхня військова кампанія весни-літа 2026 року, є для них провальною. Бо їм за цей час вдалося захопити лише 14 квадратних кілометрів української землі з втратами до 33–35 тисяч бійців за місяць. Якщо розподілити втрати на захоплену площу, то за захоплення одного квадратного кілометра вони поклали понад тисячу осіб. І це без врахування наших контратак та звільнення територій у Дніпропетровській області на Олександрівському напрямку», — зауважує генерал-лейтенант.

Появу прогнозів із «хорошим» та «поганим» результатом експерт вважає здебільшого елементом російської пропаганди. Це стосується і ймовірності виходу на «інерційний» сценарій із застосуванням ядерної зброї, що неможливо без дозволу Китаю та відповідної реакції з боку США.

«Такими „прогнозами“ вони готують свій електорат до реалістичного сприйняття погіршення ситуації для Росії, яка складається на фронтах в Україні», — зазначає Ігор Романенко.

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Вікно можливостей зачиняється: чому Путін посилив ракетні атаки

Експерт наголошує, що саме через брак успіхів на полі бою Путін атакує балістикою Київ. Російський диктатор чудово розуміє, що вікно можливостей щодо ведення бойових дій для нього, ймовірно, зачиняється.

«Сил на фронтах у нього не вистачає. Тому Путін намагається по максимуму використати ті спроможності, які на зараз у нього є, а саме — запаси ракет. Тому організовуються ці повітряні удари по Києву та інших українських містах. Причому загальна складова ракет під час ударів зростає. Місяць тому це було 35–45 ракет, а тепер їх 75. І серед них більша частина — саме балістика. Під час удару 2 червня вони використали 33 балістичні ракети і 8 „Цирконів“. Знаючи, що у нас не вистачає протибалістичних ракет, Путін намагається використати цей момент на власну користь, щоб завдати нам якомога більше руйнувань і все це показати своєму народу. Бо, на думку диктатора, будинки у Києві, перетворені на руїни „Цирконами“, схожі на його перемогу», — зазначає Ігор Романенко.

До цього військовий експерт додає, що росіяни спеціально перемістили майданчики для запуску «Цирконів» із окупованого Криму ближче до східних кордонів з Україною.

«Циркон» — це гіперзвукова ракета. Вона дуже швидко долітає до цілі. А через їхнє переміщення ближче до кордону, до Києва вона долітає ще швидше. Власне тому ці удари є дуже підступними, бо у нас навіть не залишається часу, щоб зреагувати і йти до укриття. Тому треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги», — пояснює експерт.

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Дим над Петербургом і зірваний виступ Путіна

Ігор Романенко підкреслює, що Путін продовжуватиме спроби атакувати українські міста з повітря, оскільки на фронті здобутків у нього немає. Додатковим тригером для диктатора став успішний удар по російському тилу під час проведення економічного форуму.

«Зараз ми завдали ударів по припортовому терміналу у Санкт-Петербурзі. Причому зробили це в день проведення економічного форуму. Там, до речі, мали виступати доньки Путіна і він сам, але схоже, що наші безпілотники відібрали у диктатора бажання виступати — довкола все було затягнуте димом від пожеж, оточено військовими, які намагалися збивати цілі. Картина, м’яко кажучи, неприваблива для росіян. Відповідно, гадаю, що диктатор буде за це мститись. Але однією помстою війну не виграєш, а Путін вже скочується саме до морально-психологічних реакцій на такі події», — аналізує військовий експерт.

Є ймовірна загроза «ударів-помсти"

На думку Ігоря Романенка, після подій у Санкт-Петербурзі Україні варто очікувати на нові спроби ракетних ударів у відповідь.

«Гадаю, що відповідь від РФ буде. Нам потрібно бути до цього готовими — це війна. Військові мають завжди враховувати вірогідність найгіршого сценарію розвитку негативних подій та, наскільки це можливо, упереджувати такого роду дії. А також бути готовими, щоб завдавати гідних ударів у відповідь», — підсумовує Ігор Романенко.

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Дата публікації 11:21, 03.06.26 Кількість переглядів 321 Україна атакувала два кораблі РФ поблизу Санкт-Петербурга

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