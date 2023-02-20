"Війна до останнього росіянина" та мобілізація: експерт - про те, які "сюрпризи" готує Путін у лютому

Російський диктатор Володимир Путін може оголосити про загальну мобілізацію та заявити, що війна проти України буде довгою.

Про це військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

21 лютого російський президент Володимир Путін планує звернення до Федеральних зборів Росії. Через це перекривають ледь не пів-Москви. Військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів припускає, про що Путін може сказати у своєму зверненні.

"Це буде щось на кшталт "війна буде затяжною, нам слід затягнути паски", оголосять мобілізацію, яка їм так потрібна. Гадаю, що Путін зазначить, що воювати вони будуть до останнього росіянина", - пояснив експерт.

Нагадаємо, польські експерти вважають, що диктатор Путін у своєму зверненні стимулюватиме росіян ще активніше підтримувати війну за закличе їх об'єднатись довкола ідеї масових вбивств українців. Путін може зосередитися на своїй традиційній пропаганді, що Росія "нібито захищається від нападу Заходу".

Джо Байден на брифінгу у Києві 20 лютого повідомив, що російський диктатор Володимир Путін має на меті знищити Україну. Але кремлівський диктатор уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

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