"Війна дронів": що таке українська РЕБ і як вона знищує російські безпілотники на фронті (фото)

В Україні вже понад 50 компаній виробляють засоби РЕБ та РЕР.

Цю війну називають війною дронів. Інтенсивність та масштаб застосуванням БПЛА українськими захисниками та ворогом лише зростає. Щоб їм протидіяти, потрібні інноваційні рішення, серед яких ключовими є засоби радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР).

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Бум" розвитку ринку РЕБ в Україні

В Україні зараз відбувається справжній "бум" розвитку ринку РЕБ. Вже понад 50 компаній виробляють такі засоби. Кластер оборонних технологій Brave1, який безпосередньо працює з розробниками, повідомив, що станом на сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок у сфері РЕБ. 9 із цих рішень уже кодифіковані, тобто держава вже може їх закуповувати.

Деякі законтрактовані державою засоби вже передають у війська — нещодавно Генштаб розподілив перші 2 тисячі засобів РЕБ українського виробництва серед Сил безпеки і оборони. Це переважно РЕБ ближньої дії, покликаний захистити безпосередньо військових, техніку та позиції.

Що ж таке українська РЕБ

Ось тільки декілька розробок у сфері РЕБ, які вже захищають наших військових від ворожих дронів.

1. «Обрій AntiFPV base та Обрій AntiFPV» auto від компанії «Обрій Мілтек»

«Обрій AntiFPV base та Обрій AntiFPV auto» — це РЕБ-засоби ближньої дії для приглушення ворожих FPV-дронів. Середній радіус дії у 200 метрів дає змогу захистити особовий склад та техніку від російських FPV дронів-камікадзе. Перші засоби вже почали надходити до Сил безпеки і оборони України й отримують позитивний фідбек від військових.

Окрім масштабування цього рішення, розробники вже працюють над наступним варіантом виробу, який буде ще ефективнішим у придушенні каналів передачі ворожих дронів.

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) / Фото: Міністерство цифрової трансформації

2. «Сейф-5» від VPP Invest

Комплекс радіоелектронної боротьби «Сейф-5» призначений для придушення ворожих БПЛА на висоті до 100 метрів та з дальністю до 150–500 метрів при віддаленні наземної станції пілотів ворожих БПЛА на 2–5 км і більше. Така дальність дозволяє захистити позицію та не перешкоджає сусіднім підрозділам виконувати свої завдання. Доступний як у стаціонарній формі, так і може використовуватися портативно для захисту техніки.

«Сейф-5» уже постачається до підрозділів Сил безпеки і оборони України та має позитивні відгуки з використання комплексу на лінії фронту.

Розробники планують розширення можливостей комплексу та впровадження концепції управління комплексом в синергії із засобами радіоелектронної розвідки.

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) / Фото: Міністерство цифрової трансформації

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) / Фото: Міністерство цифрової трансформації

3. «Морок» від TT

«Морок» — це РЕБ-засіб для захисту військових на передовій. Він спроможний захищати як техніку, так і укріплення та безпосередньо наших захисників. Здатний приглушувати ворожі дрони на відстані від 70 до 900 метрів.

Засоби вже використовують у декількох військових підрозділах у реальних бойових умовах. Відгуки схвальні. Зараз виробник масштабує виробництво й готовий виконувати великі державні замовлення.

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) / Фото: Міністерство цифрової трансформації

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) / Фото: Міністерство цифрової трансформації

4. «Торнадо 4М» від «Аматронікс»

Цей переносний засіб призначений для протидії БПЛА шляхом приглушення радіоелектронним випромінювання. Забезпечує купольний захист об’єктів від ураження FPV-дронами та скидів з інших дронів. Це можуть бути як безпосередньо позиції, так і техніка. Здатен захищати позиції від FPV-дронів на відстані у 250 метрів, а від комерційних дронів (Mavic, Aurel та інші) — 750 метрів.

Виробом уже ефективно користуються окремі підрозділи ЗСУ, а компанія продовжує працювати над розширенням робочого діапазону частот для протидії FPV.

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ)

5. «Плутон» від «Інфозахисту»

На відміну від попередніх виробів, «Плутон» призначений не для приглушення, а для своєчасного попередження особового складу про застосування ворожих БПЛА. Дальність виявлення ворожого дрона — до 70 км. Система здатна виявляти FPV, ударні, розвідувальні дрони та квадрокоптери Mavic. Завдяки їй військові можуть вчасно отримати інформацію про атаку дронів та підготуватися до неї.

Комплекс уже перевірений у бойових умовах Силами безпеки і оборони. Військові позитивно відгукуються про можливості «Плутона».Компанія вже працює над удосконаленням «Плутона» та розширенням його функціоналу. Паралельно «Інфозахист» розширює виробничі потужності, щоб вийти на серійне виробництво виробу.

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) / Фото: Міністерство цифрової трансформації

6. MS AZIMUTH від «Квертус»

Як і «Плутон», комплекс призначений для радіоелектронної розвідки та виявлення усіх джерел радіовипромінювання, зокрема БПЛА, засобів РЕБ і РЛС противника. MS AZIMUTH сканує радіоефір у діапазоні 30–6000 МГц зі швидкістю 540 ГГц/с. Мінімальна тривалість пакета, який детектується, становить 32 мікросекунди. Дальність виявлення цілей — 15 км і більше.

Комплекс перебуває в серійному виробництві та успішно використовується Збройними силами України й Держприкордонслужбою.

За швидкістю сканування комплекс перевищує іноземні аналоги, однак компанія «КВЕРТУС» працює над розширенням його можливостей з метою підвищити точність сканування, оптимізувати алгоритми обробки даних, додати функції, що покращать зручність роботи оператора.

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) / Фото: Міністерство цифрової трансформації

Ринок РЕБ активно розвивається

Це лише декілька рішень, які розробили українські defense-tech компанії. Ринок РЕБ зараз активно розвивається — компанії, які працюють на ринку, орієнтовані на досягнення єдиної цілі — забезпечення захисникам ефективного захисту від ворожих дронів.

Водночас РЕБ — це те сфера, де потрібна постійна робота над удосконаленням засобів, тому кластер Brave1 системно шукає нові рішення, формує спільноту інженерів та інноваторів, які створюватимуть нові технологічні рішення. Інший вектор роботи — спрощення процедур, щоб якомога більше засобів могли працювати на фронті.

Україна повинна перемогти в цій технологічній гонитві. Ефективна робота українських засобів РЕБ — це тисячі врятованих життів військових та наближення всіх нас до перемоги.

Фото: Даніяр Сарсенов

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