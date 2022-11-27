Війна дронів в Україні: як аеророзвідка шукає російські позиції

Виявити важку техніку і вразити її перш, ніж туди просуватиметься наша піхота – таке завдання аеророзвідки.

Цю війну вже охрестили "війною дронів". Від серйозних "камікадзе" - до найпростіших квадрокоптерів, оснащених боєприпасами. Все це застосовується на фронті і нашими військами. Зокрема, на Харківщині підрозділ аеророзвідки кришить і піхоту, і техніку окупантів за допомогою звичайних "мавіків".

Наскільки вони ефективні і як дошкуляють ворогу – у сюжеті ТСН.

Хлопці намагаються підібратись якомога ближче до лінії фронту. Але в руках у них не автомати. Їхня зброя - планшет, пульт і квадрокоптер. Ці бійці - аеророзвідники. Їх ще називають очима артилерії. Бо саме завдяки таким коптерам вони виявляють, де скупчився противник і корегують по ньому вогонь.

Сьогодні їхня робота в полі. вони вже кілька разів змінили точку злету, Аби хоч якось розгледіти звідки штурмуватиме ворог. Погода не для польотів. Туман оповив лінію фронту і видимість для камер на дроні геть погана. доводится літати досить низько. Тож ранковий виліт у розвідників закінчився не вдало.

Квадрокоптери не лише гарно бачать ворога на великій відстані, а й доправляють неприємні подарки окупантам просто в їхні окопи.

Звичайна радянська граната, затрофеєна в окупантів під час контрнаступу на Харківщині прикріплена до сучасного дрону завдяки надрукованому на 3-D принтері кріпленні вмить його робить бойовим.

І від цього сюрпризу окупантів не врятують навіть стіни будівлі, де вони намагаються сховатись.

Такі скидування боєприпасів із квадрокоптерів - не новація на фронті. Бойові дрони використовують ще від часів ООС. Але в цій, великій війні, малі квадріки стали максимально ефективними. Бо дроном підлетіти можна близько, при тому що сам пілот у відносній безпеці, і прицільно влучити. Та не лише по ворожій піхоті, а й навіть техніці.

А скидають вони гранат дуже багато. Бо літають і вдень, і вночі. Завдяки дронам, які здатні бачити і в темряві. Знищити якомога більше ворога для цих бійців принципово.

Нагадаємо, що БпЛА ЗСУ витримав повітряну лобову атаку "конкурента" з РФ. Він не просто гідно витримав удар, а й "мінуснув" свого суперника.

Як звичайні квадрокоптери використовуються на фронті

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