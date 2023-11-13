Війна дронів: як "Баба Яга" жахає окупантів і що кажуть воїни ЗСУ про БПЛА

Рота ударних безпілотників, одна з тих, які від початку року створені у кожній механізованій бригаді, громить ворогів під Бахмутом. На рахунку бійців уже й російські САУ, гармати та спалені вщент танки. І все завдяки дронам, розробленими українськими конструкторами. Щоправда, купують їх бійці здебільшого волонтерським коштом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Дрон "Баба Яга" та інші: як воюють на Бахмутському напрямку

Український пілот БПЛА "Гаррі" показує новенький і готовий до роботи дрон. Це та сама зброя, яка палить російську техніку щодня. Буквально десятками на кожній ділянці фронту.

Квадрокоптер вартістю у 300 доларів нищить російські бронемашини, які коштують мільйони. Одну з таких поцілив "Гаррі" нещодавно та спалив ворожий танк.

Робота дрона

"Танк не є дуже проста ціль. Він гарно захищений, там є активна броня", - каже захисник України.



Щонайменше 5 одиниць знищеної російської техніки на рахунку воїна. Хоч взяв він у руки дрон-камікадзе на початку року. До того "Гаррі" був артилеристом. Але каже ця зброя вражає його своєю точністю.

Український дрон

Дрони-камікадзе стали направду жахом для росіян. Аби вберегти свою техніку окупанти почали наварювати на бронемашини решітки. Але й це не рятує панцерники від влучань. Щоправда й ворог не відстає із виробленням таких же дронів. І на фронті вже паритет у цьому сучасному озброєнні. Тож наші конструктори щоразу вдосконалюють своїх "пташок".

"Хочеш знищити більше росіян - роби більший дрон. Гігант, який нещодавно з'явився в роті ударних безпілотників одночасно може скинути на голови ворогів аж 4 боєприпаси. При чому зробити це максимально прицільно", - каже кореспондентка ТСН.

Росіяни його прозвали "Баба Яга". Бо гуде "пташка" під час польоту, як літак малої авіації. Особливо коли на ній вантаж - кілька мінометних мін.

У роті ударних безпілотників "Рарог" 24 бригади, яка працює під Бахмутом, цілий асортимент дронів. Ними вони встигли знищити не лише танки, а й російські гармати типу МСТА, артилерійські установки і спалити не один бліндаж окупантів.

Дрон "Баба Яга"

На передовій є майстерня із ремонту дронів

Більшість коптерів придбали бійці за донати українців. Аби пташки служили довше і швидше повертались у стрій після пошкоджень, бійці обзавелися навіть своєю майстернею, фактично на передовій. Майстер Василь паяє чергову мікросхему в безпілотник. І хоч у підрозділі його золоті руки цінують, бо він швидко реанімує пташки, до своєї роботи майстер ставиться філософськи.



"Така робота не повинна подобатись. Але ми вимушені їх бити. Ми не робимо щось добре, то є смерть. Але в такий час мусим робить для них таке", - каже Василь.

Найбільше Василь мріє повернутись до своєї майстерні з ремонту комп'ютерів, яку лишив на мирній землі. Але лиш тоді, коли припинять гинути українці у цій війні.

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про бої з окупантами на Бахмутському напрямку.

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