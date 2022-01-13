"Війна" двох кланів: як Токаєв зачищає людей Назарбаєва після допомоги Путіна

За допомогою операції ОДКБ у Казахстані Путін відпрацював новий інструмент ведення гібридної війни та закріпив за Росією Центральну Азію.

Від четверга, 13 січня, із Казахстану почався вивід близько 2 тис. військ Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). А, якщо точніше, - військ Росії, яка здійснила інтервенцію до Казахстану на тлі масових акцій протесту через двократне здорожчання скрапленого газу.

Можливо сили Білорусі, Вірменії і Таджикистану й вийдуть. Проте наївно припускати, що всі свої підрозділи та частини виведе Москва. Адже Казахстан – єдина країна ОДКБ, де немає російської військової бази. Та й Путін днями пропонував превентивно вводити війська Організації до всіх країн-членів.

Військових ОДКБ президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запросив 5 січня. А вже 11 січня заявив про "успішне завершення основної місії", посилаючись на стабільну ситуацію у всіх регіонах країни. Постає питання: як 2 тис. військових ОДКБ вдалося так швидко стабілізувати ситуацію в країні, на яку напали 20 тис. "терористів"? Саме про таку цифру Токаєв повідомив у Twitter, а потім видалив свій пост.

У всьому, що відбулося за останні майже два тижні в Казахстані, дуже багато запитань без відповідей. По-перше, чи не є це клановим протистоянням Токаєва з Назарбаєвим? По-друге, навіщо Токаєв запросив до Казахстану російські війська? По-третє, що Токаєв пообіцяв Путіну натомість?

ТСН.ua шукав відповіді на ці запитання.

Who is Токаєв?

Одні називають Казахстан вітринною автократією, інші – клановою. І перше, і друге – вірно. Проте чим після газових протестів точно не можна назвати Казахстан, так це керованою автократією. Принаймні з боку Нурсултана Назарбаєва – першого президента незалежного Казахстану, який правив країною майже 30 років.

Навесні 2019 року Назарбаєв добровільно пішов у відставку, призначивши свого наступника Касим-Жомарт Токаєва, який потім "переміг" на виборах. Буде помилкою сказати, що люди не знали, за кого голосують. Як, наприклад, було в Росії 1999 року: Борис Єльцин добровільно пішов у відставку, призначивши виконувачем обов’язків президента Володимира Путіна. Весь світ тоді задавався питанням "хто такий містер Путін", який потім ще й переміг на виборах у березні 2000 року.

Маючи профільну освіту Московського інституту міжнародних відносин СРСР, Токаєв довго працював в МЗС. Його навіть вважають "батьком" дипломатії незалежного Казахстану. Проте одну з головних ролей почав відігравати 2013 року, ставши головою Сенату, що вважається трампліном на посаду президента.

Для Назарбаєва він не був чужим. Вперше вони познайомилися як не дивно в Пекіні 1985 року - Токаєв проходив переддипломну практику в посольстві СРСР. У політиці Токаєв від початку 1990-х. Пліч-о-пліч з Назарбаєвим почав працювати від 1999 року, коли спочатку опинився в кріслі віцепрем’єра, а потім і прем’єра.

Донедавна казахстанську модель транзиту влади вважали чи не найкращою. На неї заглядалися Олександр Лукашенко і Володимир Путін. І Назарбаєв, і Токаєв заявляли, що обговорювали процес передачі президентських повноважень впродовж трьох років. За цей час були ухвалені закони, що гарантують Назарбаєву недоторканість від переслідувань, а його сім’ї – збереження статків.

Проте навіть після виборів 2019 року, на яких "переміг" Токаєв, Назарбаєв нікуди не пішов. У Казахстані жартували, що єлбаси (статус лідера нації, який законодавчо закріплений за Назарбаєвим) пішов на підвищення, очоливши Радбез, а сім’я продовжила контролювати всі фінансові потоки в країні. Експерти казали, що в країні існує два центри ухвалення рішень: резиденція глави держави та канцелярія першого президента.

Чи можна стверджувати, що Токаєв навмисно не запобіг погромам і мародерству під час протестів, зокрема в Алмати, щоб покласти край дуумвірату?

З одного боку, у казахстанському суспільстві дійсно є маргіналізовані групи, які не мають роботи та освіти. Саме з-поміж них накопичувалося найбільше незадоволення владою, яка, на їхню думку, опікувалася лише власним збагаченням та просуванням своїх родичів на найвищі в країні посади.

З іншого боку, дедалі більше соцмережами шириться теорія про те, що Токаєв вирішив покінчити з двовладдям. І в цьому йому, мовляв, допоміг Путін.

Двовладдя

У жовтні 2019 року Назарбаєв заявляв, що "плітки про двовладдя запускають злодії та зрадники, які не хочуть стабільності". А вже після силового придушення протестів за допомогою російських "миротворців", Токаєв взявся зачищати людей єлбаси.

Спочатку заборонив вести бізнес із компанією з переробки відходів, яку пов’язують із молодшою донькою Назарбаєва. Потім усунув брата єлбаси від "кришування" перевезь на китайському напрямку. Найгучнішим стало затримання близького до Назарбаєва колишнього голови Комітету нацбезпеки Каріма Масімова, якому інкримінують держзраду та спробу насильницького захоплення влади. Напевно на нього "повісять" змову в силовому блоці, на який не зміг покластися Токаєв, тому і звернувся по допомогу Путіна.

Паралельно Токаєв почав наступ на багатих людей Казахстану, які заробили свої статки за часів правління Назарбаєва. Спочатку він перезавантажив уряд (втім, більшість членів зберегли свої посади або ж пішли на підвищення), запровадив мораторій на підвищення зарплат чиновникам та депутатам на 5 років і закликав великі компанії поділитися грошима з народом.

"Завдяки першому президенту в країні з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками. Настав час віддати належне народу Казахстану і допомагати йому на системній основі", - заявив Токаєв.

Запрошення військ

Власне самого Назарбаєва на публіці востаннє бачили 27 грудня у Санкт-Петербурзі на неформальному саміті СНД. Тоді ЗМІ облетіла світлина, на якій єлбаси допомагають спуститися сходами його охоронець та Лукашенко.

Чутки про погіршення стану здоров’я Назарбаєва ширилися вже понад 5 років. Саме через це він, мовляв, і погодився на транзит влади. Проте повністю владу не віддавав, а Токаєва називали радше ширмою, а не президентом. Єлбаси скрізь порозставляв своїх родичів, які контролювали все.

Навряд чи можна говорити, що за кривавими заворушеннями в Казахстані стоїть саме Токаєв. Він має непогані відносини з Путіним, хоч той періодично і забуває його ім’я. Свій перший закордонний візит у статусі президента Токаєв здійснив саме в Москву. Проте Росія мала зуб на Назарбаєва. Причин було багато: від переходу на латиницю, до спроби створити свою систему газових та нафтопроводів. До того ж Казахстан - світовий лідер з видобутку урану з часткою 40%.

Як російська пропаганда пояснює прохання Токаєва ввести війська ОДКБ до Казахстану? Все в дусі "розп’ятих хлопчиків" та "радіоактивного попелу". Виявляється, урядові сили країни втратили ініціативу, бо натовпу роздавали наркотики, тому більшість не реагувала на сльозогінний газ та світлошумові гранати. Тому Токаєву нічого не залишалося, як звернутися до Путіна.

У четвер, 13 січня, операція "миротворців" ОДКБ у Казахстані добігла кінця. Вивід підрозділів розтягнеться на 10 днів. Хто виграв від цієї операції? Звичайно ж Путін.

По-перше, він зміг довести США і НАТО, що ОДКБ – це не фікція, а реальний інструмент, яким Росія може прикриватися, порушуючи всі норми міжнародного права, якщо захоче піти на чергову інтервенцію. Бо, як зазначив Путін, - це була перша такого роду операція сил ОДКБ. Тобто, це була свого роду демонстрація сили та навчання.

По-друге, в розпал багаторівневих перемовин між Росією та США, НАТО і ОБСЄ, у Москви з’являється додатковий козир присутності в Центральній Азії – в регіоні, звідки пішли Сполучені Штати.

Токаєв наразі хоче продемонструвати, що народ не дарма виходив на протести, обіцяючи доволі популістичні речі на кшталт "замороження" зарплат чиновників чи звернення до бізнесу поділитися грошима з народом. А щоб не запідозрили у надмірній співпраці з Москвою, призначив міністром інформації Аскара Умарова, якого кремлівська пропаганда вже встигла охрестити русофобом.

Іншою ж рукою влада затримала 10 тис. осіб, досі не розголошує точну кількість загиблих серед учасників протестів і не відпускає затриманих незалежних журналістів. За даними Amnesty International, 5 січня затримали та допитали двох журналістів казахської служби радіо "Свобода" – радіостанції "Азаттик". Надходили повідомлення про відмову у в'їзді до Казахстану іноземних журналістів. А на місцях влада продовжує блокувати Інтернет.